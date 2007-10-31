Кононов ждет одобрения Федуна, «Уотфорд» дает за Чалова 5 млн евро, скаут «МЮ» просматривал Максименко и Игнатова и другие новости утра

1. Олег Кононов пока еще не стал главным тренером «Спартака», но близок к этому. Леонид Федун примет решение, когда вернется из заслуженного отпуска.

Как выяснил Нобель Арустамян, игрокам тульского «Арсенала» по дороге в аэропорт объявили, что в матче с «Ахматом» командой уже будет руководить Игорь Семшов, но по приезде они узнали, что в Грозный Кононов все-таки летит.

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов, «пошутивший» насчет своего влияния на отставку Карреры, поделился инсайдом: Шалимова тоже рассматривают.

2. Скандальный матч российской волейбольной суперлиги между питерским «Зенитом» и «Динамо» все-таки могут переиграть, даже несмотря на отсутствие замечаний в протоколе. Решение примут в течение недели.

3. Нападающий ЦСКА Федор Чалов может оказаться в АПЛ. Им интересуется середняк лиги – «Уотфорд» Хави Грасии, работавшего в «Рубине», готов предложить 5 миллионов евро.

4. Скаут «Ман Юнайтед» побывал на матче «Рубин» – «Спартак». Очевидно, что просматривал он не Комбарова. У «Спорт-Экспресса» вариант, что целью был Михаил Игнатов, Sport24 говорит об Александре Максименко.

5. Тони Кроос одним из немногих заступился за уволенного из «Реала» Лопетеги. А еще, как оказалось, игроки были недовольны, что тренер ставил в состав Куртуа, а не Наваса.

6. Президент испанской Ла Лиги Тебас вновь наехал на «ПСЖ» и «Ман Сити», накидав мощных цитат: «Клуб, который всех обманывает, не должен играть в еврокубках».

7. Тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин заявил, что идея с горячим показательным номером Лизы – его. А Лиза говорит, что не его и он вообще сначала сомневался.

8. Российские гимнастки взяли серебро в командном многоборье на чемпионате мира. Теперь сборная точно поедет на Олимпиаду в Токио.

9. Кузьменко и Кетов вызваны в сборную России на Кубок «Карьялы», а Дацюк и Гусев – нет.

10. Хабиб теперь самый популярный россиянин в инстаграме после Бузовой. Он вытеснил со второго места Тимати – прямо как Егора Крида из Дагестана.

11. Трансферы дня в русском хоккее: Павел Ротенберг вернулся в питерское «Динамо» (и забил!), а швейцарский «Цуг» подтвердил, что обладатель Кубка Стэнли Виктор Стольберг поехал в «Авангард».

12. Дэйна Уайт посоветовал Флойду Мэйвезеру драться с Хабибом в UFC: «Боксировать с ним мы больше не будем».

13. СКА разобрал «Куньлунь» (5:1) в очередной игровой день регулярки КХЛ, ЦСКА был сильнее «Сибири» (4:2) – и другие результаты дня.

14. В НХЛ «Тампа» и Кучеров начали набирать обороты – 8:3 с «Нью-Джерси» при 3 очках Никиты.

Иван Проворов из «Филадельфии» наконец-то забросил первую шайбу в сезоне, голом отметился и Александр Радулов, отметивший свое возвращение на лед после травмы. Все результаты дня – здесь.

15. В НБА «Торонто» обыграл на своем паркете «Филадельфию», набрав 129 очков. «Хьюстон» потерпел поражение в домашней встрече с «Портлендом». Все результаты дня – здесь.

«Не могу сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал». Украинский футболист Алексей Гай не считает, что на Донбассе идет война.

«Наша олигаршня свято чтит две вещи: майские и ноябрьские». Уткин объяснил, почему Федун в сложный момент бросил «Спартак» и сбежал в отпуск.

Загитова поддержала проект по переименованию аэропортов в России: «Один можно назвать именем летчика, погибшего в Сирии»