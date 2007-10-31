WADA раскритиковало антидопинговый саммит в Белом доме, куда пригласили только противников восстановления РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) раскритиковало антидопинговый саммит, который прошел сегодня в Белом доме (США).

На саммите Американское антидопинговое агентство ( ) и ряд известных спортсменов обсуждали реформирование WADA.

WADA выразило недовольство тем, что ни одного ее представителя не было на мероприятии.

Более того, на саммит пригласили только противников восстановления Российского антидопингового агентства ( ). В агентстве назвали этот саммит «односторонним».

На саммите выступали бывший информатор WADA Юлия Степанова, шведский биатлонист и канадка Бекки Скотт. Все они известны по активной критике проблем России с допингом.