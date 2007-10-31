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    WADA раскритиковало антидопинговый саммит в Белом доме, куда пригласили только противников восстановления РУСАДА

    Теги допинг USADA WADA РУСАДА Юлия Степанова (Русанова) Себастьян Самуэльссон Бекки Скотт Биатлон

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) раскритиковало антидопинговый саммит, который прошел сегодня в Белом доме (США).

    На саммите Американское антидопинговое агентство (USADA) и ряд известных спортсменов обсуждали реформирование WADA.

    WADA выразило недовольство тем, что ни одного ее представителя не было на мероприятии.

    Более того, на саммит пригласили только противников восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В агентстве назвали этот саммит «односторонним».

    На саммите выступали бывший информатор WADA Юлия Степанова, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон и канадка Бекки Скотт. Все они известны по активной критике проблем России с допингом.

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