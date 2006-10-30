Малый итоговый турнир WTA. Касаткина обыграла Ван Цян, Соболенко – Барти

В первый день малого итогового турнира WTA его самая рейтинговая участница Дарья Касаткина в трех сетах обыграла Ван Цян.

Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Чжухай, Китай



30 октября – 4 ноября 2018

Альтернативный итоговый турнир WTA



Призовой фонд – 2 349 363 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап



Группа «Азалия»

Теннисистка ДК МК ВЦ Матчи Сеты Дарья Касаткина 61 26 75 1-0 2-1 Мэдисон Киз 0-0 0-0 Ван Цян 16 62 57 0-1 1-2

Группа «Камелия»

Теннисистка АС ГМ ЧШ Матчи Сеты Анастасия Севастова 0-0 0-0 Гарбинье Мугуруса 0-0 0-0 Чжан Шуай 0-0 0-0

Группа «Орхидея»

Теннисистка АС КГ ЭБ Матчи Сеты Арина Соболенко 64 64 1-0 2-0 Каролин Гарсия 0-0 0-0 Эшли Барти 46 46 0-1 0-2

Группа «Роза»