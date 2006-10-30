Малый итоговый турнир WTA. Касаткина обыграла Ван Цян, Соболенко – Барти

В первый день малого итогового турнира WTA его самая рейтинговая участница Дарья Касаткина в трех сетах обыграла Ван Цян.
Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Чжухай, Китай
30 октября – 4 ноября 2018
Альтернативный итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 2 349 363 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа «Азалия»
|Теннисистка
|ДК
|МК
|ВЦ
|Матчи
|Сеты
|Дарья Касаткина
|61 26 75
|1-0
|2-1
|Мэдисон Киз
|0-0
|0-0
|Ван Цян
|16 62 57
|0-1
|1-2
- Дата проведения
- 30 октября, 13.40
Группа «Камелия»
|Теннисистка
|АС
|ГМ
|ЧШ
|Матчи
|Сеты
|Анастасия Севастова
|0-0
|0-0
|Гарбинье Мугуруса
|0-0
|0-0
|Чжан Шуай
|0-0
|0-0
Группа «Орхидея»
|Теннисистка
|АС
|КГ
|ЭБ
|Матчи
|Сеты
|Арина Соболенко
|64 64
|1-0
|2-0
|Каролин Гарсия
|0-0
|0-0
|Эшли Барти
|
46 46
|0-1
|0-2
- Дата проведения
- 30 октября, 09.00
Группа «Роза»
|Теннисистка
|ЭМ
|ЮГ
|АК
|Матчи
|Сеты
|Элиза Мертенс
|63 61
|1-0
|2-0
|Юлия Гергес
|0-0
|0-0
|Анетт Контавейт
|36 16
|0-1
|0-2
- Дата проведения
- 30 октября, 10.45