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    Малый итоговый турнир WTA. Касаткина обыграла Ван Цян, Соболенко – Барти

    Теги результаты WTA WTA Elite Trophy Теннис

    В первый день малого итогового турнира WTA его самая рейтинговая участница Дарья Касаткина в трех сетах обыграла Ван Цян.

    Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

    Чжухай, Китай

    30 октября – 4 ноября 2018

    Альтернативный итоговый турнир WTA

    Призовой фонд – 2 349 363 долларов

    Крытые корты, хард

    Групповой этап

    Группа «Азалия»

     

    Теннисистка ДК МК ВЦ Матчи Сеты
    Дарья Касаткина     61 26 75 1-0 2-1
    Мэдисон Киз       0-0 0-0
    Ван Цян 16 62 57     0-1 1-2

     

    Дарья Касаткина (Россия) Ван Цян (Китай)
    6:1|2:6|7:5
    Дата проведения
    30 октября, 13.40
    Онлайн матча

     

    Группа «Камелия»

     

    Теннисистка АС ГМ ЧШ Матчи Сеты
    Анастасия Севастова       0-0 0-0
    Гарбинье Мугуруса       0-0 0-0
    Чжан Шуай       0-0 0-0

     

    Группа «Орхидея»

     

    Теннисистка АС КГ ЭБ Матчи Сеты
    Арина Соболенко     64 64  1-0 2-0
    Каролин Гарсия       0-0 0-0
    Эшли Барти

    46 46 

    		     0-1 0-2

     

    Арина Соболенко (Беларусь) Эшли Барти (Австралия)
    6:4|6:4
    Дата проведения
    30 октября, 09.00
    Онлайн матча

     

    Группа «Роза»

     

    Теннисистка ЭМ ЮГ АК Матчи Сеты
    Элиза Мертенс      63 61 1-0 2-0 
    Юлия Гергес       0-0 0-0
    Анетт Контавейт 36 16      0-1 0-2

     

    Элиза Мертенс (Бельгия) Анетт Контавейт (Эстония)
    6:3|6:1
    Дата проведения
    30 октября, 10.45
    Онлайн матча

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