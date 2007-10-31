Академия «Спартака» приостановила деятельность из-за заболевания воспитанников гепатитом А

объявил о временной приостановке работы клубной академии.

«Сегодня в Академию имени Федора Черенкова поступило предписание главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы.

В результате проведения санитарно-эпидемиологического расследования после случаев заболевания вирусным гепатитом А воспитанникам академии в течение 35 дней запрещено участие в соревнованиях и иных массовых мероприятиях», – говорится в заявлении клуба.

«С сегодняшнего дня и до 5 декабря нашим воспитанникам нельзя выступать в официальных соревнования.

Временно приостанавливается деятельность интерната. Учебно-тренировочный процесс будет скорректирован», – сообщил директор академии красно-белых Дмитрий Сидоров.