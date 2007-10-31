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    Академия «Спартака» приостановила деятельность из-за заболевания воспитанников гепатитом А

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия детский футбол Академия Спартак по футболу им.Ф.Ф.Черенкова Футбол

    «Спартак» объявил о временной приостановке работы клубной академии.

    «Сегодня в Академию «Спартак» имени Федора Черенкова поступило предписание главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы.

    В результате проведения санитарно-эпидемиологического расследования после случаев заболевания вирусным гепатитом А воспитанникам академии в течение 35 дней запрещено участие в соревнованиях и иных массовых мероприятиях», – говорится в заявлении клуба.

    «С сегодняшнего дня и до 5 декабря нашим воспитанникам нельзя выступать в официальных соревнования.

    Временно приостанавливается деятельность интерната. Учебно-тренировочный процесс будет скорректирован», – сообщил директор академии красно-белых Дмитрий Сидоров.

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