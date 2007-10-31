Неймару грозит шесть лет тюрьмы за мошенничество при переходе в «Барселону»

Форварду «ПСЖ» грозит шесть лет лишения свободы за мошенничество и коррупцию при его переходе из в «Барселону» в 2013 году.

Фигурантами дела также являются президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу, экс-президент Сандро Росель, экс-президент Одилио Родригес Фильо и родители 26-летнего форварда.

Дело было возбуждено после жалобы бразильской инвестиционной компании DIS, которой принадлежала часть прав на игрока.

заявляла, что Неймар обошелся клубу в 57,1 миллиона евро, 40 из которых получила семья футболиста. «Сантос» получил 17,1 миллиона, 6,8 из которых были выплачены DIS.

Однако испанский суд определил, что на деле клуб заплатил не менее 83,3 миллиона евро.

Вердикт по данному делу будет выносится по решению трех судей.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Летом 2017 года он перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.