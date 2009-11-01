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    «Реал» разгромил «Мелилью» (4:0) в первом матче после увольнения Лопетеги

    Теги Сантьяго Солари Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Мелилья Хулен Лопетеги Футбол

    «Реал» разгромил «Мелилью» (4:0) в первом матче 1/16 финала Кубка Испании (4:0). 

    Это была первая игра мадридского клуба после увольнения Хулена Лопетеги с поста главного тренера.

    Сегодня командой руководил временно исполняющий обязанности тренера Сантьяго Солари

    Мелилья – Реал Мадрид 0:4 (0:2, 0:2)
    Дата проведения
    31 октября, 21.30, «Альварес Кларо»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 28 Бензема, 0:2 – 45 Асенсио, 0:3 – 79 Одриосола, 0:4 – 90 Гонсалес.
    МелильяБаррио, Ричи Сегура, Шакла, Маанан, Хуанми Каррион, Игор Мартинес (Brahim, 75), Отеги, Лоло Гарридо (Bueno, 84), Руано, Альфонсито, Касми (Брайан Мартин, 70).
    Реал МадридНавас, Хавьер Санчес, Регилон, Одриосола, Рамос (Начо, 46), Льоренте, Себальос, Асенсио (Гонсалес, 83), Васкес, Винисиус Жуниор, Бензема (Вальверде, 46).
    Предупреждения:
    Хавьер Санчес (10), Шакла (11), Васкес (72).

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