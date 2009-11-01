«Реал» разгромил «Мелилью» (4:0) в первом матче после увольнения Лопетеги

«Реал» разгромил «Мелилью» (4:0) в первом матче 1/16 финала Кубка Испании (4:0).
Это была первая игра мадридского клуба после увольнения Хулена Лопетеги с поста главного тренера.
Сегодня командой руководил временно исполняющий обязанности тренера Сантьяго Солари.
- Дата проведения
- 31 октября, 21.30, «Альварес Кларо»
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Мелилья –
Баррио, Ричи Сегура, Шакла, Маанан, Хуанми Каррион, Игор Мартинес (Brahim, 75), Отеги, Лоло Гарридо (Bueno, 84), Руано, Альфонсито, Касми (Брайан Мартин, 70).
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Реал Мадрид –
Навас, Хавьер Санчес, Регилон, Одриосола, Рамос (Начо, 46), Льоренте, Себальос, Асенсио (Гонсалес, 83), Васкес, Винисиус Жуниор, Бензема (Вальверде, 46).
- Предупреждения:
- Хавьер Санчес (10), Шакла (11), Васкес (72).