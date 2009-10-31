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    «Спартак» не пригласит Жардима из-за требований усилить состав и зарплаты в 6 млн евро в год

    Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Николай Грамматиков Леонарду Жардим Спорт-Экспресс Футбол

    «Спартак» не рассматривает вариант с приглашением Леонарду Жардима на пост главного тренера.

    Генеральный секретарь Профессионального союза футболистов и тренеров Николай Грамматиков помогает клубу в работе по поиску нового тренера.

    Сообщается, что Грамматиков связывался с одним из представителей португальского экс-тренера «Монако» и обсуждал с ним возможность сделки.

    Жардим хочет зарабатывать 6 миллионов евро в год. Плюс в его требования входит определенный уровень команды, которую он примет. В связи с этим тренер будет рассчитывать на усиление.

    В «Спартаке» по этой причине рассудили, что сотрудничество с Жардимом на данный момент невозможно.

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