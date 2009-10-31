«Спартак» не пригласит Жардима из-за требований усилить состав и зарплаты в 6 млн евро в год

не рассматривает вариант с приглашением Леонарду Жардима на пост главного тренера.

Генеральный секретарь Профессионального союза футболистов и тренеров помогает клубу в работе по поиску нового тренера.

Сообщается, что Грамматиков связывался с одним из представителей португальского экс-тренера «Монако» и обсуждал с ним возможность сделки.

Жардим хочет зарабатывать 6 миллионов евро в год. Плюс в его требования входит определенный уровень команды, которую он примет. В связи с этим тренер будет рассчитывать на усиление.

В по этой причине рассудили, что сотрудничество с Жардимом на данный момент невозможно.