Кубок английской лиги. «Дерби» Лэмпарда в гостях у «Челси», «Арсенал» против «Блэкпула», «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» встретится с «Блэкпулом», «Челси» – с «Дерби Каунти», «Тоттенхэм» отправится в гости к «Вест Хэму», а «Манчестер Сити» примет «Фулхэм».
Матч «Лестера» с «Саутгемптоном» перенесен из-за гибели владельца клуба из Лестершира.
Кубок английской лиги
1/8 финала
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 31 октября, 23.00, «Риверсайд»
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 30 октября, 22.45, «Дин Корт»
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Борнмут –
Боруц, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис (Симпсон, 86), Рико, Гослинг, Серман, Станислас, Пью, Айб (Фрэйзер, 61), Дефо (Уилсон, 71).
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Норвич –
Макговерн, Пасслак (Роудс, 87), Пинту (Буэндиа, 68), Циммерманн, Льюис, Трибулл (Пукки, 82), Годфри, Эрнандес, Тетти, Вранчич, Србены.
- Предупреждения:
- Рико (47), Циммерманн (49).
- Дата проведения
- 30 октября, 22.45, «Пирелли»
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Бертон –
Евтимов, Фокс, Брэйфорд, Макфазин, Куинн, Хескет (Сбарра, 88), Фрэйзер (Бакстон, 85), Эйкинс, Аллен, Темплтон (Сорделл, 70), Бойс.
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Ноттингем Форест –
Стил, Янко (Лолли, 69), Доусон, Хефеле, Диогу Гонсалвеш, Уотсон, Жил Диаш, Кэш, Судани (Грэббен, 56), Бридкатт (Аппиа, 84), Осборн.
- Предупреждение:
- Доусон (47).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.