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    Кубок английской лиги. «Дерби» Лэмпарда в гостях у «Челси», «Арсенал» против «Блэкпула», «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»

    Теги Челси Вест Хэм Мидлсбро Арсенал результаты Кубок английской лиги Тоттенхэм Кристал Пэлас Дерби Каунти Норвич Сити Ноттингем Форест Блэкпул Борнмут Бертон Футбол

    В 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» встретится с «Блэкпулом», «Челси» – с «Дерби Каунти», «Тоттенхэм» отправится в гости к «Вест Хэму», а «Манчестер Сити» примет «Фулхэм».

    Матч «Лестера» с «Саутгемптоном» перенесен из-за гибели владельца клуба из Лестершира.

    Кубок английской лиги

    1/8 финала

    Арсенал – Блэкпул
    Дата проведения
    31 октября, 22.45, «Эмирейтс»
    превью матча онлайн статистика

     

    Челси – Дерби Каунти
    Дата проведения
    31 октября, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вест Хэм – Тоттенхэм
    Дата проведения
    31 октября, 22.45, «Олимпийский стадион»
    превью матча онлайн статистика

     

    Мидлсбро – Кристал Пэлас
    Дата проведения
    31 октября, 23.00, «Риверсайд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Манчестер Сити – Фулхэм
    Дата проведения
    1 ноября, 22.45, «Этихад Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Борнмут – Норвич 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    30 октября, 22.45, «Дин Корт»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 39 Станислас, 1:1 – 70 Эрнандес, 2:1 – 72 Кук.
    БорнмутБоруц, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис (Симпсон, 86), Рико, Гослинг, Серман, Станислас, Пью, Айб (Фрэйзер, 61), Дефо (Уилсон, 71).
    НорвичМакговерн, Пасслак (Роудс, 87), Пинту (Буэндиа, 68), Циммерманн, Льюис, Трибулл (Пукки, 82), Годфри, Эрнандес, Тетти, Вранчич, Србены.
    Предупреждения:
    Рико (47), Циммерманн (49).

     

    Бертон – Ноттингем Форест 3:2 (0:0, 3:2)
    Дата проведения
    30 октября, 22.45, «Пирелли»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 52, автогол Янко, 2:0 – 64 Фрэйзер, 2:1 – 70 Грэббен, 3:1 – 82 Хескет, 3:2 – 90 Аппиа.
    БертонЕвтимов, Фокс, Брэйфорд, Макфазин, Куинн, Хескет (Сбарра, 88), Фрэйзер (Бакстон, 85), Эйкинс, Аллен, Темплтон (Сорделл, 70), Бойс.
    Ноттингем ФорестСтил, Янко (Лолли, 69), Доусон, Хефеле, Диогу Гонсалвеш, Уотсон, Жил Диаш, Кэш, Судани (Грэббен, 56), Бридкатт (Аппиа, 84), Осборн.
    Предупреждение:
    Доусон (47).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    ФУТБОЛЬНЫЙ ТЕСТ: исторические победы сборной, рекордный хет-трик и дебютные матчи главных звезд российского футбола

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