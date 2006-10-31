Кубок английской лиги. «Дерби» Лэмпарда в гостях у «Челси», «Арсенал» против «Блэкпула», «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» встретится с «Блэкпулом», «Челси» – с «Дерби Каунти», «Тоттенхэм» отправится в гости к «Вест Хэму», а «Манчестер Сити» примет «Фулхэм».

Матч «Лестера» с «Саутгемптоном» перенесен из-за гибели владельца клуба из Лестершира.

Кубок английской лиги

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.