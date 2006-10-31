«Локомотив» сыграет с «Рубином» в 1/4 финала Олимп Кубка России

В 1/8 финала Олимп Кубка России «Локомотив» дома разгромил «Енисей» (4:1).
В четвертьфинале москвичи сыграют с «Рубином», который прошел «Динамо» (1:0).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Енисей».
- Дата проведения
- 31 октября, 19.30, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 1:0 – 13, пенальти Эдер, 2:0 – 40 Миранчук, 3:0 – 48 Миранчук, 4:0 – 57 Миранчук, 4:1 – 84, пенальти Кутьин.
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Локомотив –
Коченков, Михалик, Идову, Ротенберг, Тугарев, Баринов, Крыховяк, Миранчук (Куликов, 63), Жемалетдинов, Тарасов (Миранчук, 46), Эдер (Фернандеш, 46).
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Енисей –
Юрченко, Занев (Грицаенко, 58), Кичин, Ятченко, Дугалич, Зотов, Комолов, Фатуллаев (Комков, 46), Огуде, Бодул (Кутьин, 53), Саркисов.
- Предупреждения:
- Дугалич (12), Крыховяк (60), Фернандеш (68), Комков (75), Тугарев (77), Ротенберг (90).
- Удаление:
- Крыховяк (71).