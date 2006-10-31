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    «Локомотив» сыграет с «Рубином» в 1/4 финала Олимп Кубка России

    Теги Локомотив Рубин Олимп Кубок России Енисей Александр Кутьин Эдер Маседу Алексей Миранчук Антон Миранчук Футбол

    В 1/8 финала Олимп Кубка России «Локомотив» дома разгромил «Енисей» (4:1).

    В четвертьфинале москвичи сыграют с «Рубином», который прошел «Динамо» (1:0).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Енисей».

    Локомотив – Енисей 4:1 (2:0, 2:1)
    Дата проведения
    31 октября, 19.30, «стадион Локомотив»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 13, пенальти Эдер, 2:0 – 40 Миранчук, 3:0 – 48 Миранчук, 4:0 – 57 Миранчук, 4:1 – 84, пенальти Кутьин.
    ЛокомотивКоченков, Михалик, Идову, Ротенберг, Тугарев, Баринов, Крыховяк, Миранчук (Куликов, 63), Жемалетдинов, Тарасов (Миранчук, 46), Эдер (Фернандеш, 46).
    ЕнисейЮрченко, Занев (Грицаенко, 58), Кичин, Ятченко, Дугалич, Зотов, Комолов, Фатуллаев (Комков, 46), Огуде, Бодул (Кутьин, 53), Саркисов.
    Предупреждения:
    Дугалич (12), Крыховяк (60), Фернандеш (68), Комков (75), Тугарев (77), Ротенберг (90).
    Удаление:
    Крыховяк (71).

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