«Локомотив» сыграет с «Рубином» в 1/4 финала Олимп Кубка России

В 1/8 финала Олимп Кубка России дома разгромил «Енисей» (4:1).

В четвертьфинале москвичи сыграют с , который прошел «Динамо» (1:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча – «Енисей».

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