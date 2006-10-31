Информатор WADA Степанова выступила на антидопинговом саммите в Белом доме

Информатор WADA Юлия Степанова выступила на антидопинговом саммите в Белом доме в США.

Степанова, ранее выступавшая в беге за Россию, в 2015 году вместе со своим мужем стала инициатором антидопингового расследования в российской легкой атлетике, по итогам которого Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была отстранена и не восстановлена по сей день.

На саммите Степанова, как и остальные участники, призывала реформировать WADA из-за решения восстановить Российское антидопинговое агентство ( ).

«Сейчас я чувствую, что мы с мужем боремся не столько с допингом, сколько с и WADA. Мы знаем, что WADA не следует своим собственным правилам, хотя спортсмены и просят об обратном», – сообщила Степанова.

Также Степанова, которая в свое время отбыла дисквалификацию за допинг, рассказала о том, какой вред запрещенные препараты нанесли ее организму. Она извинилась перед всем миром за то, что сама принимала допинг.

Зал на заявления Степановой аплодировал стоя. Немецкая спортсменка Клаудия Бокель поддержала бывшую бегунью.

«Юлия, это мы должны извиниться перед тобой за несовершенство антидопинговой системы», – сказала Бокель.