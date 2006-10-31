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    Александр Тихонов: «Я бы стер границу между Россией и Беларусью, обнес все китайской стеной и в центре посадил бы Лукашенко»

    Теги Александр Тихонов Владимир Путин Александр Лукашенко политика Биатлон

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своем отношении к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

    – Если бы была моя воля, я бы на карте стер границу между Россией и Беларусью, обнес бы все китайской стеной и в центре посадил бы Лукашенко.

    Обратите внимание, Александр Григорьевич без конспектов говорит о том, что происходит в любой области и в любом районе Беларуси.

    А в России говорят то, чего нет, чего в природе не существует. Твердят, что зарплата повышается, уровень жизни растет, а все на самом деле падает. Президента вакуумом окружили, и он ничего не знает.

    Посмотрите, сколько у вас строится объектов. Холодильник – белорусский, телевизор, двери, замки – тоже. В России же ничего нет.

    – Но где вы увидите в Европе, чтобы президент руководил страной 24 года. Разве это нормально?

    – Абсолютно нормально. В Германии Ангела Меркель будет руководить страной как минимум 16 лет. В России был Горбачев, потом пришел Ельцин. Один болтун, второй выпить любил. Скажите, пожалуйста, что при них в лучшую сторону изменилось в стране?

    А Беларусь потихоньку растет, развивается. Жилье строится не только в Минске, но и в других городах.

    Съездите в МГУ. Посмотрите состояние общежитий этого университета и сравните с сельхозакадемией в Горках. Да там просто рабочая общага в сравнении с академией!

    Пенсионеры в России загибаются, дорог нет. Есть только полезные ископаемые – больше ничего. Здесь их нет, но жизненные условия улучшаются и улучшаются, – сказал Тихонов.

    «Стер бы границу с Россией и посадил в центре Лукашенко». Как легенда советского биатлона живет в Минске

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