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    Надаль снялся с «Мастерса» в Париже, Джокович станет первой ракеткой мира

    Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Rolex Paris Masters Теннис

    Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Париже в преддверии своего первого матча против Фернандо Вердаско. Причиной стала травма мышц живота.

    По словам Надаля, выступление в Париже могло привести к усугублению проблемы. Испанец пока не решил, сыграет ли на итоговом турнире в Лондоне.

    Таким образом, по итогам Парижа Новак Джокович сместит его с первой строчки рейтинга АТР. Серб вернется на первое место впервые ровно за два года – он потерял его после «Мастерса» в Париже в сезоне-2016.

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