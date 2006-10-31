Надаль снялся с «Мастерса» в Париже, Джокович станет первой ракеткой мира

Первая ракетка мира испанец снялся с «Мастерса» в Париже в преддверии своего первого матча против Фернандо Вердаско. Причиной стала травма мышц живота.

По словам Надаля, выступление в Париже могло привести к усугублению проблемы. Испанец пока не решил, сыграет ли на итоговом турнире в Лондоне.

Таким образом, по итогам Парижа сместит его с первой строчки рейтинга АТР. Серб вернется на первое место впервые ровно за два года – он потерял его после «Мастерса» в Париже в сезоне-2016.