Рамос лайкнул пост в инстаграме: «Куртуа вообще знает, что он вратарь?»

Капитан Серхио Рамос присоединился к критике команды в инстаграме после поражения от «Барселоны» (1:5).

Испанец лайкнул пост фан-аккаунта с ником @sergio_ramos_idol со своей фотографией. При этом в тексте поста содержится резкая критика команды.

«Что ж, этого достаточно! Что это было? Вы помните, какую футболку вы носите? Помните?

Почему Куртуа – наш вратарь? В смысле, он вообще знает, что он вратарь, или нет? Бесполезный...

Ужасная защита, просто ужасная. Начо провел худший матч в карьере. Варан не знает, что ему делать после того, как он стал чемпионом мира.

Марсело и Рамос – единственные, кто делал хоть что-то, хоть и они допускали результативные ошибки.

Полузащиты не существовало, атака не найдена, тренера уволят (пост появился до увольнения Лопетеги – прим. Sports.ru).

Игроки играют без мотивации, без желания. Они просто бегают по полю – я даже не знаю, зачем.

Не хочу продолжать, иначе, если описывать все проблемы, получится очень большое заявление», – говорится в тексте.