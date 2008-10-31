Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Рамос лайкнул пост в инстаграме: «Куртуа вообще знает, что он вратарь?»

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига светская хроника болельщики интернет Рафаэль Варан Тибо Куртуа Начо Фернандес соцсети Футбол

    Капитан «Реала» Серхио Рамос присоединился к критике команды в инстаграме после поражения от «Барселоны» (1:5).

    Испанец лайкнул пост фан-аккаунта с ником @sergio_ramos_idol со своей фотографией. При этом в тексте поста содержится резкая критика команды.

    «Что ж, этого достаточно! Что это было? Вы помните, какую футболку вы носите? Помните?

    Почему Куртуа – наш вратарь? В смысле, он вообще знает, что он вратарь, или нет? Бесполезный...

    Ужасная защита, просто ужасная. Начо провел худший матч в карьере. Варан не знает, что ему делать после того, как он стал чемпионом мира.

    Марсело и Рамос – единственные, кто делал хоть что-то, хоть и они допускали результативные ошибки.

    Полузащиты не существовало, атака не найдена, тренера уволят (пост появился до увольнения Лопетеги – прим. Sports.ru).

    Игроки играют без мотивации, без желания. Они просто бегают по полю – я даже не знаю, зачем.

    Не хочу продолжать, иначе, если описывать все проблемы, получится очень большое заявление», – говорится в тексте.

    фото

    ФУТБОЛЬНЫЙ ТЕСТ: исторические победы сборной, рекордный хет-трик и дебютные матчи главных звезд российского футбола

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться