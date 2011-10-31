Прохоркин, Светлаков, Каюмов, Манукян и Ткачев вызваны в олимпийскую сборную России на Кубок Германии

Тренерский штаб олимпийской сборной России назвал состав на Кубок Германии.

Вратари: Никита Серебряков («Адмирал»), Иван Бочаров («Динамо» Москва), Василий Демченко («Трактор»).

Защитники: Роман Рукавишников, Артем Земченок (оба – СКА), Роман Абросимов («Ак Барс»), Николай Демидов («Сибирь»), Андрей Ермаков (ЦСКА), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»), Игорь Исаев («Трактор»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Дмитрий Юдин («Ак Барс»).

Нападающие: Артур Каюмов, Денис Алексеев (оба – «Локомотив»), Николай Прохоркин, Алексей Кручинин (все – СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба – ЦСКА), Артем Манукян, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Даниил Ильин («Торпедо»), Максим Казаков, Никита Михайлов (оба – «Сибирь»), Павел Падакин («Нефтехимик»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Владимир Ткачев («Салават Юлаев»).

Кубок Германии состоится в Крефельде. 8 ноября в Россия сыграет против Германии, 10 ноября – против Словакии, а 11-го – против Швейцарии.