Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Прохоркин, Светлаков, Каюмов, Манукян и Ткачев вызваны в олимпийскую сборную России на Кубок Германии

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Нефтехимик СКА Трактор Торпедо Сборная России по хоккею Динамо Николай Прохоркин вторая сборная России Максим Казаков Алексей Кручинин Роман Рукавишников Андрей Ермаков Артем Земченок Никита Серебряков Павел Падакин Василий Демченко Дмитрий Юдин Кубок Германии Николай Демидов Адмирал Владимир Ткачев 1995 Рушан Рафиков Иван Бочаров Кирилл Семенов Константин Окулов Дамир Шарипзянов Даниил Ильин Андрей Чибисов Андрей Светлаков Роман Абросимов Артур Каюмов Игорь Исаев Денис Алексеев Артем Манукян Никита Михайлов Хоккей

    Тренерский штаб олимпийской сборной России назвал состав на Кубок Германии.

    Вратари: Никита Серебряков («Адмирал»), Иван Бочаров («Динамо» Москва), Василий Демченко («Трактор»).

    Защитники: Роман Рукавишников, Артем Земченок (оба – СКА), Роман Абросимов («Ак Барс»), Николай Демидов («Сибирь»), Андрей Ермаков (ЦСКА), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»), Игорь Исаев («Трактор»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Дмитрий Юдин («Ак Барс»).

    Нападающие: Артур Каюмов, Денис Алексеев (оба – «Локомотив»), Николай Прохоркин, Алексей Кручинин (все – СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба – ЦСКА), Артем Манукян, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Даниил Ильин («Торпедо»), Максим Казаков, Никита Михайлов (оба – «Сибирь»), Павел Падакин («Нефтехимик»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Владимир Ткачев («Салават Юлаев»).

    Кубок Германии состоится в Крефельде. 8 ноября в Россия сыграет против Германии, 10 ноября – против Словакии, а 11-го – против Швейцарии.

    Зарегистрируйся и получи бесплатные призы: клюшка, свитер, шайба с эмблемой любимого клуба КХЛ!

     

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться