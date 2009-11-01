Чемпионат Италии. «Милан» победил «Дженоа» и поднялся в зону ЛЧ

«Милан» обыграл «Дженоа» (2:1) в матче 1-го тура серии А, перенесенного из-за обрушения моста в Генуе.
Команда Дженнаро Гаттузо набрала 18 очков в 10 турах и занимает четвертое место, дающее право на выступление в Лиге чемпионов.
«Милан» опережает «Лацио» (18 очков) по дополнительным показателям и отстает на 4 очка от «Интера» с «Наполи» и на 10 очков от лидирующего «Ювнтуса».
Чемпионат Италии
1-й тур
- Дата проведения
- 31 октября, 22.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Доннарумма, Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Сусо, Кессиэ, Бакайоко, Лаксальт (Абате, 63), Чалханоглу (Кастильехо, 83), Игуаин, Кутроне.
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Дженоа –
Раду, Бираски, Гюнтер, Кришито, Лазович, Ромуло (Велозу, 67), Маццителли (Омеонга, 78), Бесса, Зуканович, Куаме, Пентек (Пандев, 85).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.