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    Чемпионат Италии. «Милан» победил «Дженоа» и поднялся в зону ЛЧ

    Теги Милан Дженнаро Гаттузо серия А Италия результаты Дженоа Футбол

    «Милан» обыграл «Дженоа» (2:1) в матче 1-го тура серии А, перенесенного из-за обрушения моста в Генуе.

    Команда Дженнаро Гаттузо набрала 18 очков в 10 турах и занимает четвертое место, дающее право на выступление в Лиге чемпионов.

    «Милан» опережает «Лацио» (18 очков) по дополнительным показателям и отстает на 4 очка от «Интера» с «Наполи» и на 10 очков от лидирующего «Ювнтуса».

    Чемпионат Италии

    1-й тур

    Милан – Дженоа 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    31 октября, 22.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 4 Сусо, 1:1 – 56, автогол Романьоли, 2:1 – 90 Романьоли.
    МиланДоннарумма, Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Сусо, Кессиэ, Бакайоко, Лаксальт (Абате, 63), Чалханоглу (Кастильехо, 83), Игуаин, Кутроне.
    ДженоаРаду, Бираски, Гюнтер, Кришито, Лазович, Ромуло (Велозу, 67), Маццителли (Омеонга, 78), Бесса, Зуканович, Куаме, Пентек (Пандев, 85).
    Предупреждения:
    Кришито (43), Кессиэ (50), Велозу (80), Родригес (83).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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