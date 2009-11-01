Чемпионат Италии. «Милан» победил «Дженоа» и поднялся в зону ЛЧ

обыграл «Дженоа» (2:1) в матче 1-го тура серии А, перенесенного из-за обрушения моста в Генуе.

Команда Дженнаро Гаттузо набрала 18 очков в 10 турах и занимает четвертое место, дающее право на выступление в Лиге чемпионов.

опережает «Лацио» (18 очков) по дополнительным показателям и отстает на 4 очка от «Интера» с «Наполи» и на 10 очков от лидирующего «Ювнтуса».

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1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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