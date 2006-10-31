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    Менеджер Хабиба: «Меня заботит только тот, кто принесет нам 50-100 млн долларов. Хабиб стал мировой суперзвездой»

    Теги UFC Дэйна Уайт Тайрон Вудли Бен Аскрен Хабиб Нурмагомедов политика Конор Макгрегор Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

    Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз рассказал о планах своего бойца.

    «Бен Аскрен, Тайрон Вудли — никто из них не может прикоснуться к Хабибу. Особенно если они устанут, а они устают. Сейчас я даже не беспокоюсь об этих парнях. Сейчас меня заботит только тот, кто принесет нам 50-100 миллионов долларов. Аскрен и Вудли не могут принести даже 100 тысяч. 

    Мы только что сражались с парнем, который привлек 50 миллионов. Хабиб стал мировой суперзвездой. Парни, послушайте, один встречается с Путиным и Эрдоганом, а второй продает алкоголь в магазинчике. Они на разных планетах. Если его устраивает, пусть занимается своими делами – нас это не касается. Мы пойдем в Африку и займемся другими делами. 

    Если однажды нам предложат приличную сумму, то мы можем провести реванш с тем, кого недавно уничтожили. Я очень сильно сожалею, что Хабиб тянул с ним до четвертого раунда. Я очень хотел увидеть, как он захлебывается в своей крови за все то дерьмо, что наговорил. 

    Хабиб уже встретился с Путиным, Эрдоганом и президентом Кыргызстана. Сейчас он в ОАЭ. На следующей неделе он может встретиться с королем Марокко. Президент Египта зовет нас к себе.

    В начале следующего года Хабиб поедет в Африку, где у нас будет проект, по которому мы отдаем миллион долларов местным школам. Это будет в конце этого года или в начале следующего. Это очень важный проект. Хабиб очень этого хочет, и я работаю над ним. 

    Хабиб уже сейчас может завершить карьеру. Он богат. Да и я тоже богат. Но если кто-то положит нам на стол большой чек, тогда мы можем заключить сделку. Меня не волнует первый претендент или какой-то там другой претендент. Хабиб был первым претендентом пять лет, но через него перепрыгнули Конор, Эдди Альварес и многие другие. У нас отличный партнер Дэйна Уайт, который знает как делать деньги. И мы сделаем их вместе. Об этом можно не волноваться», – сказал Абдель-Азиз.

    Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в этом году, победив Эла Яквинту. В октябре россиянин защитил титул, побив Конора Макгрегора.

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