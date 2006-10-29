«Барса» прибила «Реал», Карпин может вернуться в «Спартак», Хэмилтон опять чемпион, Туктамышева выступила под Toxic, 99-й титул титул Роджера и другие новости утра

1. В главном матче октября «Барселона» разгромила «Реал». 5:1 – Пике доволен. А вот Лопетеги все ближе к отставке, его может сменить Конте.

2. Льюис Хэмилтон теперь пятикратный чемпион «Формулы-1». Победителем Гран-при Мексики стал Ферстаппен.

3. Завершается 12-й тур РПЛ. «Локомотив» разгромил «Енисей», «Краснодар» победил ЦСКА, дважды забив в последние 15 минут матча. Сегодня свои матчи проведут «Зенит» и «Спартак».

4. В «Спартак» может вернуться Валера. Тот самый. Говорят, Карпин теперь основной претендент, а позиции Кононова ослабли. Португалоговорящие легионеры не полетели в Казань на игру с «Рубином». Возможно, из-за Карреры.

5. Туктамышева разделась до белья под песню Бритни Спирс Toxic во время показательного номера на Skate Canada. Если вы вдруг пропустили, она этот турнир выиграла. Крутая.

6. Федерер выиграл 99-й титул. Турнир в Базеле стал вторым, где Роджер побеждал девять раз. А вспомните, какой был первым?

7. Свитолина стала первой после Серены чемпионкой итогового, не проигравшей ни матча. В финале повержена Стивенс.

8. В Англии «Пэлас» прервал серию побед «Арсенала», «МЮ» не без скандала обыграл «Эвертон», а «Челси» разгромил «Бернли» и идет без поражений. «Лестер» подтвердил, что владелец клуба погиб при крушении вертолета около стадиона.

9. СКА в Вене разгромил «Слован» в очередной день чемпионата КХЛ. «Авангард» проиграл «Торпедо», а у «Автомобилиста» 22 победы в 23 матчах сезона.

10. В НХЛ «Лос-Анджелес» прервал серию поражений, обыграв «Рейнджерс» (4:3), у отправленного в 3-е звено Ильи Ковальчука 3 (1+2) очка. Все результаты дня.

11. В НБА действующий чемпион «Голден Стэйт» обыграл на выезде «Бруклин», «Даллас» уступил на своей площадке «Юте». А еще «Кливленд» отправил Тайрона Лю в отставку.

12. MLB. «Бостон» выиграл Мировую серию, обыграв «Доджерс» в пятом матче серии. Для «Ред Сокс» это 4-й титул с 2004 года.

Цитата.

Эрнесто Вальверде: «То, что происходит с Лопетеги, может случиться и со мной недели через три»