Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Советский спорт»: «Спартак» при Каррере потратил 25 млн евро на комиссию агентам

    Теги Спартак премьер-лига Россия Марко Трабукки Денис Глушаков Советский спорт Массимо Каррера агенты Футбол

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера был отправлен в отставку не только из-за спортивных результатов.

    По данным «Советского спорта», за время работы итальянца клуб потратил на отступные агентам 30 миллионов евро, из них 25 миллионов – с лета 2017 года. Сообщается, что именно с того лета Каррера начал заниматься всеми трансферами клуба.

    Это больше, чем сумма на трансферы, потраченная за этот же период времени – 23 миллиона евро. В основном дела «Спартака» вели посредники Марко Трабукки и Тимур Гурцкая.

    Периодически московский клуб платил двойную комиссию – Трабукки в качестве посредника и агенту игроков за переход.

    Утверждается, что Трабукки даже требовал комиссию от хавбека Дениса Глушакова за продление контракта с клубом.

    ФУТБОЛЬНЫЙ ТЕСТ: исторические победы сборной, рекордный хет-трик и дебютные матчи главных звезд российского футбола

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться