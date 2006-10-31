«Советский спорт»: «Спартак» при Каррере потратил 25 млн евро на комиссию агентам

Бывший главный тренер Массимо Каррера был отправлен в отставку не только из-за спортивных результатов.

По данным «Советского спорта», за время работы итальянца клуб потратил на отступные агентам 30 миллионов евро, из них 25 миллионов – с лета 2017 года. Сообщается, что именно с того лета Каррера начал заниматься всеми трансферами клуба.

Это больше, чем сумма на трансферы, потраченная за этот же период времени – 23 миллиона евро. В основном дела «Спартака» вели посредники и Тимур Гурцкая.

Периодически московский клуб платил двойную комиссию – Трабукки в качестве посредника и агенту игроков за переход.

Утверждается, что Трабукки даже требовал комиссию от хавбека за продление контракта с клубом.