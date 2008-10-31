Далалоян взял для России первое за 19 лет золото ЧМ в многоборье

Сегодня российский гимнаст Артур Далалоян завоевал золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье.
Это золото стало первым за 19 лет для сборной России в многоборье. Последним из россиян в этой дисциплине на ЧМ побеждал Николай Крюков – в 1999 году в китайском Тяньцзине.
Также это всего лишь вторая золотая медаль для российских гимнастов за 19 лет. В 2014 году в вольных упражнениях на чемпионате мира победил Денис Аблязин.
Медали в многоборье российские спортсмены не брали с 2009 года, тогда третьим стал Юрий Рязанов.
Впервые в истории сразу два российских гимнаста стали призерами ЧМ в многоборье – бронзу сегодня взял Никита Нагорный.
Золото Далалояна стало девятым в российской истории на чемпионатах мира:
1. Алексей Немов – 5 золотых медалей
2-5. Николай Крюков – 1
2-5. Сергей Харьков – 1
2-5. Денис Аблязин – 1
2-5. Артур Далалоян -1