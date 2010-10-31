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    Клуб из ОАЭ может вступить в КХЛ в 2020 году

    Теги бизнес КХЛ МХЛ ВХЛ политика Р-Спорт Хоккей

    В КХЛ в 2020 году может вступить клуб из Объединенных Арабских Эмиратов.

    Об этом сообщил российский бизнесмен Владимир Бурдун, который недавно возглавил хоккейную лигу ОАЭ (Emirates Hockey League).

    «Приоритет лиги – расширение до межгосударственного азиатского уровня, где смогут принять участие команды из Узбекистана, Туркменистана, Грузии, и привлечение высококлассных молодых игроков из стран Европы и России.

    Важным направлением будет формирование команды, которая станет конкурентоспособной на международном уровне и сможет достойно выступать против лучших европейских клубов.

    В планах президента и руководства – в 2020 году выступить с предложением к руководству КХЛ об участии команды из ОАЭ в чемпионате лиги. Это выведет хоккей ОАЭ на международный уровень», – заявил Бурдун.

    В начале 2019 года ожидается открытие ледовой арены в Абу-Даби, соответствующей всем требованиям КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

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