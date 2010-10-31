Клуб из ОАЭ может вступить в КХЛ в 2020 году

В КХЛ в 2020 году может вступить клуб из Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщил российский бизнесмен Владимир Бурдун, который недавно возглавил хоккейную лигу ОАЭ (Emirates Hockey League).

«Приоритет лиги – расширение до межгосударственного азиатского уровня, где смогут принять участие команды из Узбекистана, Туркменистана, Грузии, и привлечение высококлассных молодых игроков из стран Европы и России.

Важным направлением будет формирование команды, которая станет конкурентоспособной на международном уровне и сможет достойно выступать против лучших европейских клубов.

В планах президента и руководства – в 2020 году выступить с предложением к руководству КХЛ об участии команды из ОАЭ в чемпионате лиги. Это выведет хоккей ОАЭ на международный уровень», – заявил Бурдун.

В начале 2019 года ожидается открытие ледовой арены в Абу-Даби, соответствующей всем требованиям КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

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