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    Экс-форвард «Ювентуса» Яквинта приговорен к двум годам тюрьмы за незаконное хранение оружия

    Теги Удинезе Винченцо Яквинта Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия происшествия Футбол

    Бывший нападающий сборной Италии и «Ювентуса» Винченцо Яквинта приговорен к двум годам лишения свободы.

    Чемпиону мира в декабре 2015 года было предъявлено обвинение в хранении огнестрельного оружия и связях с калабрийской мафией Ндрангетой.

    В мае прокурор просил для экс-футболиста 6 лет тюрьмы, а для его отца, также проходившего по делу, 19 лет заключения.

    Более 140 человек в общей сложности предстали перед судом по делу о пособничестве Ндрангете в укреплении на севере Италии.

    Сегодня Яквинту приговорили к двум годам лишения свободы. Он был признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, но обвинения в помощи мафии были с него сняты. В доме экс-игрока нашли револьвер Magnum, пистолет Browning и 126 патронов.

    Отца Яквинты, Джузеппе, признали виновным в связях с мафией и приговорили к 19 годам лишения свободы. Футболист хранил в своем доме оружие как раз для отца, которому было запрещено это делать еще с 2012 года в связи с причастностью к мафии. Позже игрок отдал оружие отцу.

    Согласно итальянскому законодательству, Яквинта за незначительное преступление не попадет в тюрьму до тех пор, пока не воспользуется всеми возможностями обжаловать приговор. Отец футболиста будет заключен под стражу или под домашний арест в связи с более значительным преступлением – связями с мафией.

    Яквинта, известный также по выступлениям за «Удинезе», завершил спортивную карьеру в 2012 году.

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