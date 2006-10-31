Экс-форвард «Ювентуса» Яквинта приговорен к двум годам тюрьмы за незаконное хранение оружия

Бывший нападающий сборной Италии и Винченцо Яквинта приговорен к двум годам лишения свободы.

Чемпиону мира в декабре 2015 года было предъявлено обвинение в хранении огнестрельного оружия и связях с калабрийской мафией Ндрангетой.

В мае прокурор просил для экс-футболиста 6 лет тюрьмы, а для его отца, также проходившего по делу, 19 лет заключения.

Более 140 человек в общей сложности предстали перед судом по делу о пособничестве Ндрангете в укреплении на севере Италии.

Сегодня Яквинту приговорили к двум годам лишения свободы. Он был признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, но обвинения в помощи мафии были с него сняты. В доме экс-игрока нашли револьвер Magnum, пистолет Browning и 126 патронов.

Отца Яквинты, Джузеппе, признали виновным в связях с мафией и приговорили к 19 годам лишения свободы. Футболист хранил в своем доме оружие как раз для отца, которому было запрещено это делать еще с 2012 года в связи с причастностью к мафии. Позже игрок отдал оружие отцу.

Согласно итальянскому законодательству, Яквинта за незначительное преступление не попадет в тюрьму до тех пор, пока не воспользуется всеми возможностями обжаловать приговор. Отец футболиста будет заключен под стражу или под домашний арест в связи с более значительным преступлением – связями с мафией.

Яквинта, известный также по выступлениям за , завершил спортивную карьеру в 2012 году.