Лопетеги уволен из «Реала», «Зенит» оторвался на 6 очков, «Спартак» снова не смог победить и другие новости утра

1.Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера «Реала». Руководить командой временно будет тренер «Кастильи» Сантьяго Солари.

Согласно правилам, работать в этом статусе он сможет не более 15 дней. Неизвестно, кто примет мадридцев на постоянной основе, так как переговоры с Антонио Конте на грани срыва.

2. «Зенит» укрепил лидерство в РПЛ, одолев «Крылья Советов» с минимальным счетом. Артем Дзюба в перерыве пожаловался на судейство, и во втором тайме с поля удалили защитника самарцев Агустина Рохеля.

Отрыв от идущего вторым «Краснодара» – 6 очков.

3. «Спартак» продолжает лихорадить после отставки Массимо Карреры – ничья с «Рубином» и пропущенный гол в добавленное время.

Раулю Рианчо дали четыре матча, чтобы удержаться в «Спартаке». Первый, прямо скажем, вышел не самым удачным – за всю игру москвичи нанесли всего один удар в створ.

4. Денис Глушаков вернулся в заявку красно-белых, но игру с «Рубином» провел на скамейке запасных. Спартаковские болельщики не очень-то обрадовались и встретили капитана ставшей уже народной кричалкой. Впрочем, Денис не унывает и смотрит в завтрашний день с надеждой на лучшее.

5. В Англии «Манчестер Сити» догнал в таблице лидирующий «Ливерпуль», обыграв «Тоттенхэм». «Шпоры» не сумели воспользоваться осечкой «Арсенала» и остались на пятой позиции.

6. В заключительном матче тура итальянской серии А «Интер» разгромил «Лацио» и теперь делит второе место с «Наполи».

7. Хабиб в течение дня сначала встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а потом нанес визит главе Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

Ну а пока чемпион UFC встречаетсв с фанатами, уже идет работа по организации его боя с Жоржем Сен-Пьером.

8. Ужас дня: в Бразилии жестоко убили молодого футболиста Даниэла Фрейтаса. Преступники надругались на телом парня и отрезали ему гениталии.

9. В КХЛ не день «Динамо». Динамовцы из Москвы проиграли «Салавату Юлаеву», а минское «Динамо» уступило «Амуру». Безвыигрышная серия команды из столицы Беларуси составляет уже 11 матчей. Все результаты – здесь.

10. В НБА 52 очка Клэя Томпсона помогли «Голден Стэйт» разгромить «Чикаго». «Лейкерс» и Леброн проиграли на выезде «Миннесоте», а во встрече лидеров Восточной конференции «Милуоки» нанес «Торонто» первое поражение в сезоне. Все результаты – здесь.

11. В турнире серии «Мастерс» в Париже во второй круг пробились Карен Хачанов, Николоз Басилашвили и Фелисиано Лопес. Денис Шаповалов выбыл, увы. Остальные результаты – здесь.

12. Алена Леонова выступит на японском этапе Гран-при NHK Trophy. Она заменит Елену Радионову, которая снялась со старта из-за травмы спины.

13. Роналду дал огромное интервью France Football. В нем Криш в очередной раз подчеркнул, что заслуживает 6-й «Золотой мяч», рассказал, как переживает его семья из-за разговоров об изнасиловании, а также пооткровенничал о похолодевших отношениях с Флорентино Пересом.

А еще португалец стал рекордсменом по числу подписчиков в инстаграме. Он обошел саму Селену Гомес.

Цитаты дня.

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«Берем на борт!». «Зениту» очень понравилось шикарное выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при Skate Canada.

«Кокорин и Мамаев могут попасть в российскую сборную заключенных». Пришли к успеху.