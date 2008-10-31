Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Далалоян выиграл золото в многоборье, Нагорный – бронзу

Российский гимнаст Артур Далалоян выиграл золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье, Никита Нагорный взял бронзу.
Далалоян набрал одинаковое количество баллов с китайцем Сяо Жотэном, но был сильнее в последней дисциплине (перекладине) и одержал итоговую победу.
Спортивная гимнастика
Чемпионат мира
Доха, Катар
Мужчины
Многоборье
1. Артур Далалоян (Россия) – 87,598
2. Сяо Жотэн (Китай) – 87,598
3. Никита Нагорный (Россия) – 86,331
4. Сун Вэй (Китай) – 85,898
5. Сэмьюэл Микулэк (США) – 85,273
6. Кайя Казума (Япония) – 84,765