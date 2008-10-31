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    Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Далалоян выиграл золото в многоборье, Нагорный – бронзу

    Теги спортивная гимнастика сборная России чемпионат мира результаты сборная США сборная Китая сборная Японии Сэмьюэл Микулэк Никита Нагорный Артур Далалоян Сяо Жотэн Сун Вэй Кайя Казума Гимнастика

    Российский гимнаст Артур Далалоян выиграл золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье, Никита Нагорный взял бронзу.

    Далалоян набрал одинаковое количество баллов с китайцем Сяо Жотэном, но был сильнее в последней дисциплине (перекладине) и одержал итоговую победу.

    Спортивная гимнастика

    Чемпионат мира

    Доха, Катар

    Мужчины

    Многоборье

    1. Артур Далалоян (Россия) – 87,598
    2. Сяо Жотэн (Китай) – 87,598
    3. Никита Нагорный (Россия) – 86,331
    4. Сун Вэй (Китай) – 85,898
    5. Сэмьюэл Микулэк (США) – 85,273
    6. Кайя Казума (Япония) – 84,765

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