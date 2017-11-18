В России могут не показать Олимпиаду-2018, Исинбаева в Putin Team и другие новости утра

1. МОК 5 декабря примет решение, выступит ли Россия на Олимпиаде-2018. Российские телеканалы могут отказаться от показа Пхенчхана-2018, если России там не будет. МОК не хочет «комментировать спекулятивный сценарий».

2. Елена Исинбаева вступила в Putin Team. Там солидная компания чемпионов.

3. Пеп Гвардиола во второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ, а Лерой Сане – лучшим игроком в октябре. «Ман Сити» продолжает всех рвать, но тренер верит, что его команда «может играть лучше».

4. Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес состоится после ЧМ-2018. Грустная новость для всех девчонок планеты.

5. В КХЛ прошли 5 матчей. Во встрече «Авангарда» и «Сибири» (1:0) Левицкий подрался с Березиным. Тренера «Локомотива» Квартальнова удалили до конца игры за спор с арбитром, но «Салават Юлаев» все равно проиграл 6-й из 7 последних матчей, а у вратаря Кареева вообще 9 поражений в 9 играх.

6. Несколько инсайдов от Нобеля. «Краснодар» и ЦСКА претендуют на Шатова. Нобоа и Терентьева из «Зенита» могут уехать в аренду в «Ростов» или «Рубин». «Краснодар» интересуется форвардом «Тосно» Заболотным. А «Спартак» ведет переговоры о контракте до 2022 года с Джикией, получающим сейчас около 700 тысяч евро в год. Это не Нобель, но «Фенербахче» вроде бы ведет переговоры о трансфере Федора Смолова.

7. Панарин забросил 4-ю шайбу в сезоне, Бобровский оформил 2-й шатаут. Все результаты в НХЛ.

8. В НБА «Кливленд» победил «Клипперс», «Сан-Антонио» – «Оклахому». Другие результаты – здесь.

9. Болид Михаэля Шумахера продан на аукционе за 7,5 миллиона долларов. F2001 стал самым дорогим современным болидом «Формулы-1».

10. Гари Линекер и Мария Командная проведут жеребьевку группового этапа ЧМ-2018.

11. Серена Уильямс вышла замуж за сооснователя Reddit Алексиса Оганяна. А дом Винус Уильямс ограбили на 400 тысяч долларов.

12. Евролига. ЦСКА в овертайме уступил «Фенербахче» и другие результаты 8-го тура.

13. Баскетбольный мир грустит. Умер чемпион мира 1974 года Александр Сальников. Ему принадлежит рекорд чемпионата СССР – 66 очков за матч.

Цифры дня. У Бразилии самый дорогой состав из команд, попавших на ЧМ-2018 (671,5 миллиона евро). Россия на 17-м месте – 138,6 миллиона. Президентом московского «Арарата» стал Самвел Карапетян, состояние которого оценивается в 4,5 миллиарда долларов.

Цитаты дня:

«Для общения мне пока хватает знаний. Но в ближайшие 6 месяцев еще подналяжем» – Виталий Мутко об английском языке.

«Я буду бояться сдавать допинг-пробы, если русских отстранили за царапины на пробирках» – Уле Эйнар Бьорндален переживает за себя и за наших.

«Лапочкин в матче «Спартака» не поставил пенальти. Лавров сразу позвонил Мутко и говорит: «Такие судьи нам не нужны» – Геннадий Орлов срывает покровы.

«После двух поражений Глинка вытащил из-под стола бутылку водки и сказал: «Будем пить». На следующий день победили 7:0» – Максим Сушинский о методах славного чешского тренера.

«Все очень просто: я зассал» – 3-я ракетка мира Саша Зверев после вылета с итогового турнира.

«Я был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился» – Владимир Стогниенко против федерального канала.