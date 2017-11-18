«Фенербахче» ведет переговоры о трансфере Смолова

«Фенербахче» собирается подписать форварда Федора Смолова.

Турецкий клуб следил за выступлениями 27-летнего нападающего сборной России с начала сезона.

Переговоры о переходе Смолова уже начались. Трансфер оценивается в 12 миллионов евро.

Однако руководство не хочет продавать игрока, надеясь, что после ЧМ-2018 цена на Смолова поднимется.

Подробную статистику выступлений Смолова вы можете посмотреть здесь.