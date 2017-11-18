«Фенербахче» ведет переговоры о трансфере Смолова
«Фенербахче» собирается подписать форварда «Краснодара» Федора Смолова.
Турецкий клуб следил за выступлениями 27-летнего нападающего сборной России с начала сезона.
Переговоры о переходе Смолова уже начались. Трансфер оценивается в 12 миллионов евро.
Однако руководство «Краснодара» не хочет продавать игрока, надеясь, что после ЧМ-2018 цена на Смолова поднимется.
Подробную статистику выступлений Смолова вы можете посмотреть здесь.
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