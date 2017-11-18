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    «Фенербахче» ведет переговоры о трансфере Смолова

    Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Краснодар

    «Фенербахче» собирается подписать форварда «Краснодара» Федора Смолова.

    Турецкий клуб следил за выступлениями 27-летнего нападающего сборной России с начала сезона.

    Переговоры о переходе Смолова уже начались. Трансфер оценивается в 12 миллионов евро.

    Однако руководство «Краснодара» не хочет продавать игрока, надеясь, что после ЧМ-2018 цена на Смолова поднимется.

    Подробную статистику выступлений Смолова вы можете посмотреть здесь.

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