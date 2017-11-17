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    КХЛ. «Авангард» примет «Сибирь», ЦСКА против «Ак Барса»

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Сибирь ЦСКА Локомотив Нефтехимик Витязь результаты Йокерит КХЛ Сочи

    В чемпионате КХЛ пройдет 5 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Авангард – Сибирь
    Дата проведения
    17 ноября, 16.00, «Арена-Омск»
    Онлайн матча Видео
    Локомотив – Салават Юлаев
    Дата проведения
    17 ноября, 19.00, «Арена-2000»
    Онлайн матча Видео
    ЦСКА – Ак Барс
    Дата проведения
    17 ноября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
    Онлайн матча Видео
    Йокерит – Сочи
    Дата проведения
    17 ноября, 19.30, «Хартвалл Арена»
    Онлайн матча Видео
    Витязь – Нефтехимик
    Дата проведения
    17 ноября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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