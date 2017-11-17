«Салават Юлаев» проиграл, ведя в счете 2:0. Это 6-е поражение в последних 7 матчах

«Салават Юлаев» на выезде потерпел поражение от «Локомотива» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

По ходу игры уфимцы вели в счете, забросив две шайбы в первом периоде. Однако потом забивал только . Победный гол в овертайме на счету защитника Якуба Накладала.

Это поражение стало для уфимцев четвертым подряд. Ранее они уступили «Амуру» (1:3), «Словану» (2:3) и ЦСКА (0:3).

Также в последних семи матчах уфимская команда одержала всего одну победу – над «Куньлунем» (3:2).