Увольнение Вентуры, выход Австралии и Перу на ЧМ, очередное поражение «Салавата Юлаева» и другие новости утра
1. Вентура уволен из сборной Италии. Кто-то еще ответит за невыход итальянцев на ЧМ-2018?
2. Сборные Австралии и Перу вышли на ЧМ-2018.
3. «Салават Юлаев» проиграл ЦСКА (0:3) – это 5-е поражение уфимцев в 6 матчах. Все результаты дня.
4. Манчини пожаловался на состав: летом не купили еще 2-3 игроков. Хм...
5. РУСАДА намеренно не тестирует Шипулина, Старых, Легкова и Кулижникова. Инсайд от ESPN.
6. «Зенит» запросил у «Спартака» максимальную квоту билетов. Гости попадут на московский матч за 1500 рублей.
7. ЦСКА на выезде разгромил «Црвену Звезду» (85:59) в Евролиге.
8. В НХЛ «Детройт» забил 8 голов «Калгари», а «Чикаго» забросил 6 шайб в ворота «Рейнджерс». Все результаты дня.
9. Овечкину не нравятся водители в Америке: «среди них много тупых».
10. НБА. 31 очко ЛеБрона Джеймса помогло «Кливленду» обыграть «Шарлотт», «Миннесота» нанесла поражение «Сан-Антонио» и другие результаты
11. Павлюченко обжалует в РФС сокращение премий в «Арарате». Не хочет «играть за 100 рублей».
12. Летом в США может пройти турнир с участием Италии, Чили, Голландии и Ганы, не попавших на ЧМ-2018. Сомнительная идея.
13. Димитров разгромил Гоффена (6:0, 6:2) в 4-й день итогового турнира ATP.
Цитата дня. «Жизнь в России шокирует намного больше, чем в Беларуси». Откровения хоккеиста Лингле.
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