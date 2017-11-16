Увольнение Вентуры, выход Австралии и Перу на ЧМ, очередное поражение «Салавата Юлаева» и другие новости утра

1. Вентура уволен из сборной Италии. Кто-то еще ответит за невыход итальянцев на ЧМ-2018?

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5. РУСАДА намеренно не тестирует Шипулина, Старых, Легкова и Кулижникова. Инсайд от ESPN.

6. «Зенит» запросил у «Спартака» максимальную квоту билетов. Гости попадут на московский матч за 1500 рублей.

7. ЦСКА на выезде разгромил «Црвену Звезду» (85:59) в Евролиге.

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10. НБА. 31 очко ЛеБрона Джеймса помогло «Кливленду» обыграть «Шарлотт», «Миннесота» нанесла поражение «Сан-Антонио» и другие результаты

11. Павлюченко обжалует в РФС сокращение премий в «Арарате». Не хочет «играть за 100 рублей».

12. Летом в США может пройти турнир с участием Италии, Чили, Голландии и Ганы, не попавших на ЧМ-2018. Сомнительная идея.

13. Димитров разгромил Гоффена (6:0, 6:2) в 4-й день итогового турнира ATP.

Цитата дня. «Жизнь в России шокирует намного больше, чем в Беларуси». Откровения хоккеиста Лингле.