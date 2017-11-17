Мутко об английском языке: «Для общения мне пока хватает знаний. Но в ближайшие 6 месяцев еще подналяжем»

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики рассказал об освоении английского языка.

«Сейчас везде стараюсь говорить по-английски.

Я считаю, что все основные вещи все равно нужно говорить на родном языке. А для общения мне пока хватает знаний.

Но в ближайшие шесть месяцев подналяжем еще», – сказал Мутко, по-английски поблагодарив журналистов за вопросы.

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