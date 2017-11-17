Владимир Стогниенко: «Я был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился»
Известный комментатор Владимир Стогниенко заявил, что был бы рад, если бы телеканал «Матч ТВ» не создавали.
«Лично я был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился, а мы бы продолжили работать на Шаболовке.
Мне интересно, что будет дальше. Хочется, чтобы после чемпионата мира на ВГТРК появилось несколько спортивных программ.
К примеру, был на немецком ARD. Там нет спортивных трансляций, зато воскресенье посвящено обзорам сразу ряда лиг чемпионата Германии, которые пользуются большой популярностью.
А у нас в стране рейтинги спортивных трансляций не самые лучшие, надеюсь, ситуация со временем поменяется», – сказал Стогниенко.
Люди, которые ушли с «Матч ТВ». Где они сейчас?
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