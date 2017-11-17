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    Владимир Стогниенко: «Я был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился»

    Теги телевидение Владимир Стогниенко ВГТРК Матч ТВ

    Известный комментатор Владимир Стогниенко заявил, что был бы рад, если бы телеканал «Матч ТВ» не создавали.

    «Лично я был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился, а мы бы продолжили работать на Шаболовке.

    Мне интересно, что будет дальше. Хочется, чтобы после чемпионата мира на ВГТРК появилось несколько спортивных программ.

    К примеру, был на немецком ARD. Там нет спортивных трансляций, зато воскресенье посвящено обзорам сразу ряда лиг чемпионата Германии, которые пользуются большой популярностью.

    А у нас в стране рейтинги спортивных трансляций не самые лучшие, надеюсь, ситуация со временем поменяется», – сказал Стогниенко.

    Люди, которые ушли с «Матч ТВ». Где они сейчас?

    «Матч ТВ» возглавили люди с канала ТНТ

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