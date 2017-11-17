Владимир Стогниенко: «Я был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился»

Известный комментатор заявил, что был бы рад, если бы телеканал «Матч ТВ» не создавали.

«Лично я был бы счастлив, если бы не появился, а мы бы продолжили работать на Шаболовке.

Мне интересно, что будет дальше. Хочется, чтобы после чемпионата мира на появилось несколько спортивных программ.

К примеру, был на немецком ARD. Там нет спортивных трансляций, зато воскресенье посвящено обзорам сразу ряда лиг чемпионата Германии, которые пользуются большой популярностью.

А у нас в стране рейтинги спортивных трансляций не самые лучшие, надеюсь, ситуация со временем поменяется», – сказал Стогниенко.

Люди, которые ушли с «Матч ТВ». Где они сейчас?

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