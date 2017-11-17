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    Тренер «Локомотива» Квартальнов удален до конца игры с «Салаватом» за спор с арбитром

    Теги Салават Юлаев Локомотив судьи Дмитрий Квартальнов КХЛ Денис Бондарь Антон Лаврентьев

    Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов был удален до конца матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:2, второй период).

    После разговора с одним из главных арбитров перед стартом второго периода Квартальнов покинул скамейку запасных.

    Судьи выписали 51-летнему специалисту 20 минут дисциплинарного штрафа.

    Матч «Локомотив» – «Салават Юлаев» обслуживают Денис Бондарь и Антон Лаврентьев.

    Квартальнов вернулся в КХЛ. Будет жестко

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