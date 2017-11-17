Тренер «Локомотива» Квартальнов удален до конца игры с «Салаватом» за спор с арбитром
Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов был удален до конца матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:2, второй период).
После разговора с одним из главных арбитров перед стартом второго периода Квартальнов покинул скамейку запасных.
Судьи выписали 51-летнему специалисту 20 минут дисциплинарного штрафа.
Матч «Локомотив» – «Салават Юлаев» обслуживают Денис Бондарь и Антон Лаврентьев.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.