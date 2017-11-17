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    5 декабря МОК примет решение, выступит ли Россия на Олимпиаде-2018

    Теги МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Денис Освальд Самуэль Шмид

    Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 и 6 декабря проведет заседание в штаб-квартире организации в Лозанне, где примет решение по вопросу допуска России на Олимпиаду в Южной Корее.

    Независимые комиссии МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида представят доклад, на основе которого будет принято решение, поедут ли российские спортсмены в Пхенчхан.

    Напомним, что комиссия Освальда занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Сочи-2014 и уже отстранила от участия в Олимпиадах шесть лыжников. Комиссия Шмида расследует причастность российских властей к допинг-системе, существовавшей в стране.

    5 декабря состоится пресс-конференция, на которой будут объявлены результаты заседания по данному вопросу. Она назначена на 21.30 по московскому времени.

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