Ничья России и Испании, Дания едет на ЧМ-2018, первый гол Шипачева и другие новости утра

1. Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Испанией (3:3). Серхио Рамос реализовал два пенальти, Федом Смолов оформил дубль, а Андрей Лунев получил страшный удар коленом в лицо и покинул стадион на скорой.

2. Дания в ответном стыковом матче разорвала Ирландию и приедет на ЧМ-2018.

3. СКА в гостях победил «Адмирал» (Вадим Шипачев забросил в первой же игре после возвращения из НХЛ), «Куньлунь» уступил «Динамо» по буллитам и другие результаты КХЛ.

4. В других товарищеских матча Нигерия в Краснодаре победила Аргентину, отыгравшись с 0:2, Германия сыграла вничью с Францией, Англия – с Бразилией.

5. Радулов продлил результативную серию до 9 матчей. Все результаты в НХЛ.

6. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что форвард Лионель Месси уже продлил контракт с «Барселоной».

7. В НБА «Бостон» победил «Бруклин», «Хьюстон» проиграл «Торонто». Другие результаты – здесь.

8. Джампьеро Вентура уйдет с поста тренера сборной Италии, но хочет компенсацию 700 тысяч евро.

9. Конор МакГрегор не будет драться на UFC 219. Это последствия потасовки на турнире Bellator.

10. Экономика Италии потеряет 1 млрд евро из-за непопадания сборной на ЧМ-2018. Упс.

11. Правительство России выделит почти 238 млн рублей на обеспечение тренировок сборной за рубежом перед ОИ-2018.

12. Серхио Агуэро в перерыве матча с Нигерией упал в обморок и был экстренно госпитализирован. Причиной стало резкое снижение артериального давления.

13. Сборная Гондураса заподозрила австралийцев в шпионаже с использованием дрона перед ответным стыковым матчем за выход на ЧМ-2018.

Цитата дня. «Надеюсь, Лунев скоро вернется в строй. А то будут потом вонять, что по этой причине чемпионат не выиграли». Выступление Евгения Кафельникова после травмы вратаря «Зенита» и сборной России Андрея Лунева.