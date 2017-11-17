Евролига. 8-й тур. ЦСКА – против «Фенербахче», «Олимпиакос» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
В 8-м туре регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА дома сыграет с действующим обладателем трофея турецким «Фенербахче».
Греческий «Олимпиакос» на своей площадке встретится с сербской «Црвеной Звездой».
Евролига
Регулярный чемпионат
8-й тур
- Дата проведения
- 17 ноября, 20.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 17 ноября, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 17 ноября, 22.45, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 17 ноября, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: ЦСКА Россия – 6-1, Олимпиакос Греция – 5-2, Реал Испания – 5-3, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-3, Панатинаикос Греция – 5-3, Химки Россия – 5-3, Фенербахче Турция – 4-3, Бамберг Германия – 4-3, Жальгирис Литва – 4-4, Валенсия Испания – 3-4, Баскония Испания – 3-5, Уникаха Испания – 3-5, Барселона Испания – 2-5, Црвена Звезда Сербия – 2-5, Милан Италия – 2-5, Анадолу Эфес Турция – 2-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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