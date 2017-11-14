Буффон не приедет в Россию, МОК обвиняет Зайцеву, Карякин в Putin Team и другие новости утра

1. Сборная Италии не смогла забить Швеции и не приедет на ЧМ-2018 (а шведы приедут). Итальянцы пропустят мировое первенстве впервые за 60 лет, единственный раз это случилось в 1958 году. Главный тренер Джампьеро Вентура по такому случаю подал в отставку.

2. Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объявил, что уходит из сборной Италии. Даниэле Де Росси, Джорджо Кьеллини и Андреа Бардзальи также завершат международную карьеру.

3. В МОК завершились слушания по делам биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, бобслеистов Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло и скелетониста Сергея Чудинова. Решение пока не объявлено.

4. В КХЛ «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо», «Салават» уступил «Словану» и другие результаты.

5. МОК предъявил обвинения биатлонистке Ольге Зайцевой в связи с манипуляциями с допинг-пробами, утверждает «Спорт-Экспресс». Зайцева отреагировала предложением проверить не только русских спортсменов.

6. Тарасенко и Радулов забросили по шайбе. Все результаты в НХЛ.

7. «Локомотив» начнет проектирование крыши для стадиона в Черкизове, а всего на реконструкцию арены будет потрачено 1,5 млрд рублей.

8. В НБА «Кливленд» обыграл «Нью-Йорк». Другие результаты – здесь.

9. Автобиография Мартена Фуркада будет переведена на русский язык.

10. Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ. Россиянин набрал 7 (2+5) очков в 3 матчах.

11. Новым участником движения Putin Team стал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

12. «Автомобилист» и «Урал» собрали 488 тысяч рублей для интерната, сыграв в валенках.

Цитата дня. «Путин согласился выплатить 1,5 млн евро, чтобы я не ушел в сборную Австралии и остался в «Зените». Предвыборные истории от Дика Адвоката.