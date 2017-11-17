«Краснодар» и ЦСКА претендуют на Шатова. Возможна аренда с правом выкупа
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что «Краснодар» и ЦСКА могут арендовать у «Зенита» полузащитника Олега Шатова.
«Одной из ключевых фигур в «Зените» зимой станет Олег Шатов, который является важным футболистом для российского футбола.
Есть вероятность, что он будет отдан в аренду с правом выкупа.
Претенденты – «Краснодар» и ЦСКА, который в свое время просматривал Шатова на сборах, когда тот еще был игроком «Урала», но в итоге не сумел его подписать.
Посмотрим, захочет ли «Зенит» отпускать талантливого футболиста», – заявил Арустамян.
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