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    «Краснодар» и ЦСКА претендуют на Шатова. Возможна аренда с правом выкупа

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Олег Шатов Краснодар Нобель Арустамян

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что «Краснодар» и ЦСКА могут арендовать у «Зенита» полузащитника Олега Шатова.

    «Одной из ключевых фигур в «Зените» зимой станет Олег Шатов, который является важным футболистом для российского футбола.

    Есть вероятность, что он будет отдан в аренду с правом выкупа.

    Претенденты – «Краснодар» и ЦСКА, который в свое время просматривал Шатова на сборах, когда тот еще был игроком «Урала», но в итоге не сумел его подписать.

    Посмотрим, захочет ли «Зенит» отпускать талантливого футболиста», – заявил Арустамян.

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