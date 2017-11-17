«Краснодар» и ЦСКА претендуют на Шатова. Возможна аренда с правом выкупа

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что «Краснодар» и могут арендовать у «Зенита» полузащитника Олега Шатова.

«Одной из ключевых фигур в зимой станет Олег Шатов, который является важным футболистом для российского футбола.

Есть вероятность, что он будет отдан в аренду с правом выкупа.

Претенденты – и , который в свое время просматривал Шатова на сборах, когда тот еще был игроком «Урала», но в итоге не сумел его подписать.

Посмотрим, захочет ли отпускать талантливого футболиста», – заявил Арустамян.