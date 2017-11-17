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    Болид Михаэля Шумахера продан на аукционе за 7,5 млн долларов

    Теги Михаэль Шумахер Феррари рекорды Формула-1

    Болид «Феррари» F2001 (шасси №211) Михаэля Шумахера, на котором немец выиграл свой последний Гран-при Монако, а также одержал победу на Гран-при Венгрии и досрочно выиграл четвертый чемпионский титул, был продан на аукционе Sotheby’s за 7 504 000 долларов. Часть вырученных средств пойдет в фонд Keep Fighting, сообщает Motorsport.

    Таким образом F2001 стал самым дорогим современным болидом «Формулы-1». На этой машине Шумахер выиграл девять гонок в 2001 году и набрал почти в два раза больше очков в сезоне, чем ближайший преследователь, Дэвид Култхард. 

    Самым дорогим болидом «Формулы-1» в истории остается болид «Мерседес» W196 1954 года выпуска, проданный в 2013 году за 29,6 млн долларов.

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