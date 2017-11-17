Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Геннадий Орлов: «Лапочкин в матче «Спартака» не поставил пенальти. Лавров сразу позвонил Мутко и говорит: «Такие судьи нам не нужны»

    Теги Спартак Виталий Мутко премьер-лига Россия судьи Николай Левников Геннадий Орлов Сергей Лапочкин Сергей Лавров политика

    Комментатор Геннадий Орлов во время мастер-класса для спортивных журналистов в Уфе рассказал о давлении, которое испытают его коллеги и судьи.

    «На протяжении семи лет я комментировал матчи «Зенита», но сейчас реже. Бывает, что команда проигрывает 0:3, что делать комментатору? Нужно научиться работать в этих моментах.

    Однажды Сергей Лапочкин в матче «Спартака» не поставил пенальти. Сергей Лавров [министр иностранных дел России и болельщик московского клуба] сразу позвонил Мутко и говорит: «Что вы творите, такие судьи нам не нужны».

    Растерялся Николай Левников, глава судейской комиссии, идут комментарии в газетах. Затем один из судей в интервью сказал, что ответственность не на главном арбитре, а на его помощнике.

    Но сделали виноватым Лапочкина. В ответ он сказал, что больше не будет судить. В итоге уговорили.

    Видите, под каким давлением находятся и судьи, и комментаторы», – сказал Орлов.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться