Умер чемпион мира 1974 года Александр Сальников. Ему принадлежит рекорд чемпионата СССР – 66 очков за матч

Сегодня не стало ветерана сборной СССР, одного из сильнейших снайперов европейского баскетбола, заслуженного мастера спорта СССР Александра Сальникова.

Сальников родился 9 июля 1949 года в Севастополе. Баскетболист начал карьеру в краснодарском «Строителе», откуда перебрался сначала в одноименный киевский клуб, затем в ЦСКА.

В армейской команде на позиции легкого форварда он выступал в 1975 году. Затем Сальников вернулся в Киев, где провел десять сезонов в СКА.

В составе ЦСКА Александр Петрович стал серебряным призером чемпионата Советского Союза, а главные свои награды завоевал со сборной страны, став двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (1976, 1980), чемпионом мира (1974) и двукратным чемпионом Европы (1979, 1981).

Сальникову принадлежит рекорд результативности в одном матче чемпионата СССР – 66 очков.

По завершении карьеры он оставался в баскетболе, занимаясь тренерской и менеджерской работой.