Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Умер чемпион мира 1974 года Александр Сальников. Ему принадлежит рекорд чемпионата СССР – 66 очков за матч

    Теги происшествия ЦСКА Сборная СССР Александр Сальников

    Сегодня не стало ветерана сборной СССР, одного из сильнейших снайперов европейского баскетбола, заслуженного мастера спорта СССР Александра Сальникова.

    Сальников родился 9 июля 1949 года в Севастополе. Баскетболист начал карьеру в краснодарском «Строителе», откуда перебрался сначала в одноименный киевский клуб, затем в ЦСКА.

    В армейской команде на позиции легкого форварда он выступал в 1975 году. Затем Сальников вернулся в Киев, где провел десять сезонов в СКА.

    В составе ЦСКА Александр Петрович стал серебряным призером чемпионата Советского Союза, а главные свои награды завоевал со сборной страны, став двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (1976, 1980), чемпионом мира (1974) и двукратным чемпионом Европы (1979, 1981).

    Сальникову принадлежит рекорд результативности в одном матче чемпионата СССР – 66 очков.

    По завершении карьеры он оставался в баскетболе, занимаясь тренерской и менеджерской работой.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться