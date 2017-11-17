РУСАДА не восстановили в правах, Тягачев предложил расстрелять Родченкова, молодежка проиграла Суперсерию и другие новости утра

1. WADA отказалось восстанавливать РУСАДА в правах. И не сделают этого, «пока Россия не признает причастность правительства к манипуляциям в Сочи-2014». У президента WADA «не укладывается в голове, почему Россия не признает доклад Макларена».

2. «Спартак» повысил цену на билеты для болельщиков «Зенита», несмотря на договоренность. Директор «Спартака» объясняет, что клуб «не может продавать билеты по цене ниже, чем для своих фанатов».

3. Кучеров набрал 3 очка, Сергачев – 2. Все результаты в НХЛ.

4. В КХЛ прошло 7 матчей. «Куньлунь» потерпел 13-е поражение в последних 15 матчах. «Торпедо» проиграло 8-й из 10 последних матчей. «Спартак» одержал 9 побед в 10 играх. Бывший защитник «Авангарда» Густафссон перешел в «Нефтехимик», а Сопин вернулся в московское «Динамо».

5. Молодежная сборная России уступила в CHL Canada Russia Series.

6. В НБА «Бостон» обыграл «Голден Стэйт». Другие результаты – здесь.

7. Нападающий «Зенита» Дриусси готов отказаться от сборной Аргентины и играть за Италию.

8. Суд обязал ЦСКА выплатить 1,55 миллиона евро по иску «Темпбанка». Трансферов опять не будет?

9. «Боруссия» отстранила Обамеянга от матча со «Штутгартом». Парень побаловался шампанским в ночном клубе Барселоны.

10. В «Кубани» бунт из-за долгов. 9 игроков поставили ультиматум клубу и не вышли на тренировку. Занятия посещают всего 10 футболистов.

11. Евролига. «Химки» дома проиграли «Маккаби» и другие результаты 8-го тура.

12. Новости тенниса. Шарапова в 2018 году не будет играть за сборную России. Бывший министр спорта Франции заплатит Надалю 10 тысяч евро за обвинения в употреблении допинга.

13. Читатели F1 Racing признали Шумахера величайшим гонщиком в истории «Феррари». Кто бы сомневался. Интереснее – кто в тройке.

14. Математика дня. 68% опрошенных поддержали Putin Team Овечкина. 83% впервые об этом услышали.

Цитаты дня:

«Северную Корею, которая угрожает миру ядерным оружием, ждут в Пхенчхане-2018, а Россию – нет. Это безумие!» – бывший директор ОКР Елена Аникина негодует.

«Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал» – почетный президент ОКР Леонид Тягачев сходит с ума. Хайо Зеппельт призывает МОК перестать все это терпеть.

«В пробирки со своими допинг-пробами я соль не сыпала» – Ольга Зайцева отбивается от обвинений.

«Если сравнивать с «Ютой», это в миллионы раз меньше» – Андрей Кириленко о зарплате президента РФБ.

«Хочу семь детей и «Золотых мячей» – четкий план Криштиану Роналду.