У Бразилии самый дорогой состав из команд, попавших на ЧМ-2018. Россия на 17-м месте (138,6 млн евро)
Transfermarkt посчитал стоимость всех 32 команд, которые вышли на ЧМ-2018 в России.
Самый дорогой состав у Бразилии – 671,5 миллиона евро. В тройку вошли Испания (643,5) и Франция (636,5).
Россияне расположились на 17-м месте. Стоимость команды хозяев оценили в 138,6 миллиона евро. Замыкает рейтинг Панама (5,25 млн).
Самый низкий процент легионеров в составе у Англии и Саудовской Аравии – по 4,3%. Замыкает тройку Россия (7,7%). Больше всего легионеров у Сенегала и Исландии – по 100%.
У Саудовской Аравии самая возрастная команда – средний возраст 28,6. Самая молодая – у Нигерии (24,3). У России – 27,6.
По количеству выступлений на чемпионате мира лидируют Бразилия (21), Германия (19) и Аргентина (17). Россия занимает 27-е место (4 раза).
С кем Россия может сыграть на ЧМ? Самая понятная инфографика по жеребьевке
Все 32 команды, которые едут в Россию. Самая удобная таблица ЧМ-2018
Опрос
Попала бы Россия на ЧМ-18, если б не была его хозяином?
- Да18%
- Нет82%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.