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    У Бразилии самый дорогой состав из команд, попавших на ЧМ-2018. Россия на 17-м месте (138,6 млн евро)

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    Transfermarkt посчитал стоимость всех 32 команд, которые вышли на ЧМ-2018 в России.

    Самый дорогой состав у Бразилии – 671,5 миллиона евро. В тройку вошли Испания (643,5) и Франция (636,5).

    Россияне расположились на 17-м месте. Стоимость команды хозяев оценили в 138,6 миллиона евро. Замыкает рейтинг Панама (5,25 млн).

    Самый низкий процент легионеров в составе у Англии и Саудовской Аравии – по 4,3%. Замыкает тройку Россия (7,7%). Больше всего легионеров у Сенегала и Исландии – по 100%.

    У Саудовской Аравии самая возрастная команда – средний возраст 28,6. Самая молодая – у Нигерии (24,3). У России – 27,6.

    По количеству выступлений на чемпионате мира лидируют Бразилия (21), Германия (19) и Аргентина (17). Россия занимает 27-е место (4 раза).

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