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    Серена Уильямс вышла замуж

    Теги Дэвид Ли Серена Уильямс светская хроника Каролин Возняцки

    В четверг в Новом Орлеане состоялась свадьба 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс и сооснователя Reddit Алексиса Оганяна.

    На церемонии, эксклюзивные права на съемку которой были проданы Vogue, присутствовали певицы Бейонсе, Келли Роулэнд и Сиара, реалити-звезда Ким Кардашьян, экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки с женихом баскетболистом Дэвидом Ли и другие.

    36-летняя Уильямс и 34-летний Оганян стали парой в конце 2015-го, обручились в конце прошлого, а 1 сентября у них родилась дочь Алексис Олимпия.

    Свадьба прошла в Центре современных искусств, репетиция накануне – в ресторане Meril известного шеф-повара Эмерила Лагасса. Весь персонал, обслуживающий мероприятия, был связан строгим распоряжением о неразглашении.

    За кого вышла замуж Серена Уильямс?

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