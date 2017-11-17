Серена Уильямс вышла замуж

В четверг в Новом Орлеане состоялась свадьба 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс и сооснователя Reddit Алексиса Оганяна.

На церемонии, эксклюзивные права на съемку которой были проданы Vogue, присутствовали певицы Бейонсе, Келли Роулэнд и Сиара, реалити-звезда Ким Кардашьян, экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки с женихом баскетболистом Дэвидом Ли и другие.

36-летняя Уильямс и 34-летний Оганян стали парой в конце 2015-го, обручились в конце прошлого, а 1 сентября у них родилась дочь Алексис Олимпия.

Свадьба прошла в Центре современных искусств, репетиция накануне – в ресторане Meril известного шеф-повара Эмерила Лагасса. Весь персонал, обслуживающий мероприятия, был связан строгим распоряжением о неразглашении.

За кого вышла замуж Серена Уильямс?