Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    МОК о возможном отказе России транслировать Пхенчхан-2018: «Пока не будем комментировать какой-либо спекулятивный сценарий»

    Теги телевидение МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Денис Освальд Самуэль Шмид

    Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать информацию о возможном отказе российских телеканалов транслировать соревнования Пхенчхана-2018.

    Напомним, такой вариант рассматривается в том случае, если сборная России не будет допущена к Олимпиаде.

    «Международный олимпийский комитет концентрируется на результатах комиссий Самуэля Шмида и Дениса Освальда, которые будут рассмотрены исполнительным советом МОК 5 декабря. До тех пор мы не будем комментировать какой-либо спекулятивный сценарий», – сообщили в МОК.

    Решение о выступлении России в Пхенчхане-2018 МОК примет 5 декабря на основании результатов расследования комиссий Шмида и Освальда.

    Опрос

    Будете смотреть Олимпиаду-2018, если Россия туда не поедет?

    7080 голосов 25
    • Да
      45%
    • Нет
      55%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться