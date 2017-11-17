МОК о возможном отказе России транслировать Пхенчхан-2018: «Пока не будем комментировать какой-либо спекулятивный сценарий»

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать информацию о возможном отказе российских телеканалов транслировать соревнования Пхенчхана-2018.

Напомним, такой вариант рассматривается в том случае, если сборная России не будет допущена к Олимпиаде.

«Международный олимпийский комитет концентрируется на результатах комиссий Самуэля Шмида и Дениса Освальда, которые будут рассмотрены исполнительным советом МОК 5 декабря. До тех пор мы не будем комментировать какой-либо спекулятивный сценарий», – сообщили в МОК.

Решение о выступлении России в Пхенчхане-2018 МОК примет 5 декабря на основании результатов расследования комиссий Шмида и Освальда.