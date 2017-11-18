Свадьба Роналду и Джорджины Родригес состоится после ЧМ-2018

Форвард Криштиану Роналду женится на своей девушке Джорджине Родригес летом 2018 года.

Ожидается, что бракосочетание состоится после завершения , когда капитан сборной Португалии отправится в отпуск.

Напомним, что 12 ноября у Роналду и Родригес родилась девочка, которую назвали Алана Мартина. Это четвертый ребенок португальца.

Первая известная девушка, родившая Роналду ребенка. Что мы о ней знаем?

У Криштиану родился четвертый ребенок