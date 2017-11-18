Свадьба Роналду и Джорджины Родригес состоится после ЧМ-2018
Форвард «Реала» Криштиану Роналду женится на своей девушке Джорджине Родригес летом 2018 года.
Ожидается, что бракосочетание состоится после завершения ЧМ-2018, когда капитан сборной Португалии отправится в отпуск.
Напомним, что 12 ноября у Роналду и Родригес родилась девочка, которую назвали Алана Мартина. Это четвертый ребенок португальца.
Первая известная девушка, родившая Роналду ребенка. Что мы о ней знаем?
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