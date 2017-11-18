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    Свадьба Роналду и Джорджины Родригес состоится после ЧМ-2018

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Реал Мадрид светская хроника ЧМ-2018

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду женится на своей девушке Джорджине Родригес летом 2018 года.

    Ожидается, что бракосочетание состоится после завершения ЧМ-2018, когда капитан сборной Португалии отправится в отпуск.

    Напомним, что 12 ноября у Роналду и Родригес родилась девочка, которую назвали Алана Мартина. Это четвертый ребенок португальца.

    Первая известная девушка, родившая Роналду ребенка. Что мы о ней знаем?

    У Криштиану родился четвертый ребенок

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