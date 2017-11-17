Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Российские телеканалы могут отказаться от показа Олимпиады в Пхенчхане

    Теги телевидение сборная России Первый канал сборная России жен Пхенчхан-2018 ВГТРК Газпром-Медиа Матч ТВ

    Российские телеканалы могут отказаться от показа Олимпиады в Южной Корее, сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько осведомленных источников.

    На данный момент три российских канала планируют транслировать зимние Игры – «Первый», «Россия 1» (ВГТРК) и «Матч ТВ» («Газпром-медиа»). Компания «Телеспорт», занимающаяся продажей прав на трансляцию Игр, уже заключила контракт с ВГТРК и достигла соглашений о покупке прав с «Первым каналом» и «Газпром-медиа». Однако существует вариант пересмотра соглашений, если сборная России не будет допущена до Олимпиады.

    Как сообщают источники, «Первый» и «Россия 1» готовы отказаться от показа соревнований в том случае, если россиян в Южной Корее не будет. Два источника «Ведомостей» заявили, что «Матч ТВ» покажет часть состязаний в любом случае, третий собеседник отметил, что и этот канал, входящий в «Газпром-медиа», откажется от транслирования Олимпиады.

    Контракты, которые телеканалы заключают с «Телеспортом», содержат пункт пересмотра стоимости прав в том случае, если большая часть спортсменов не попадет на Олимпиаду по неспортивным причинам.

    5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит вопрос допуска России на Игры. Накануне Всемирное антидопинговое агентство (WADA)  отказалось восстанавливать в правах РУСАДА. Однако глава МОК Томас Бах заявил, что данное решение агентства не повлияет на МОК при рассмотрении вопроса участия сборной России в Пхенчхане-2018.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться