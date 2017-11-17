Российские телеканалы могут отказаться от показа Олимпиады в Пхенчхане

Российские телеканалы могут отказаться от показа Олимпиады в Южной Корее, сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько осведомленных источников.

На данный момент три российских канала планируют транслировать зимние Игры – «Первый», «Россия 1» (ВГТРК) и («Газпром-медиа»). Компания «Телеспорт», занимающаяся продажей прав на трансляцию Игр, уже заключила контракт с и достигла соглашений о покупке прав с «Первым каналом» и . Однако существует вариант пересмотра соглашений, если сборная России не будет допущена до Олимпиады.

Как сообщают источники, «Первый» и «Россия 1» готовы отказаться от показа соревнований в том случае, если россиян в Южной Корее не будет. Два источника «Ведомостей» заявили, что «Матч ТВ» покажет часть состязаний в любом случае, третий собеседник отметил, что и этот канал, входящий в «Газпром-медиа», откажется от транслирования Олимпиады.

Контракты, которые телеканалы заключают с «Телеспортом», содержат пункт пересмотра стоимости прав в том случае, если большая часть спортсменов не попадет на Олимпиаду по неспортивным причинам.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит вопрос допуска России на Игры. Накануне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось восстанавливать в правах РУСАДА. Однако глава МОК Томас Бах заявил, что данное решение агентства не повлияет на МОК при рассмотрении вопроса участия сборной России в Пхенчхане-2018.