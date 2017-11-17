Российские телеканалы могут отказаться от показа Олимпиады в Пхенчхане
Российские телеканалы могут отказаться от показа Олимпиады в Южной Корее, сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько осведомленных источников.
На данный момент три российских канала планируют транслировать зимние Игры – «Первый», «Россия 1» (ВГТРК) и «Матч ТВ» («Газпром-медиа»). Компания «Телеспорт», занимающаяся продажей прав на трансляцию Игр, уже заключила контракт с ВГТРК и достигла соглашений о покупке прав с «Первым каналом» и «Газпром-медиа». Однако существует вариант пересмотра соглашений, если сборная России не будет допущена до Олимпиады.
Как сообщают источники, «Первый» и «Россия 1» готовы отказаться от показа соревнований в том случае, если россиян в Южной Корее не будет. Два источника «Ведомостей» заявили, что «Матч ТВ» покажет часть состязаний в любом случае, третий собеседник отметил, что и этот канал, входящий в «Газпром-медиа», откажется от транслирования Олимпиады.
Контракты, которые телеканалы заключают с «Телеспортом», содержат пункт пересмотра стоимости прав в том случае, если большая часть спортсменов не попадет на Олимпиаду по неспортивным причинам.
5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит вопрос допуска России на Игры. Накануне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось восстанавливать в правах РУСАДА. Однако глава МОК Томас Бах заявил, что данное решение агентства не повлияет на МОК при рассмотрении вопроса участия сборной России в Пхенчхане-2018.
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