Уле Эйнар Бьорндален: «Я буду бояться сдавать допинг-пробы, если русских отстранили за царапины на пробирках»

Восьмикратный олимпийский чемпион признался, что будет бояться сдавать тесты на допинг, если выяснится, что российские лыжники были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх только из-за того, что на контейнерах с их пробами были обнаружены царапины.

Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова ранее были дисквалифицированы решением Международного олимпийского комитета (МОК) на основании фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства ( ) о наличии следов вскрытия на контейнерах с их допинг-пробами, сданными во время Игр-2014 в Сочи.

«Я надеюсь, что решения будут приняты задолго до начала Олимпиады, и атмосфера там будет спокойнее. Спорт этого заслуживает.

Будем надеяться, что они наведут порядок и что накажут тех, кто сдал положительные пробы, а те, кто не сдавал, получат возможность выступать.

Что касается доклада Макларена и двух других отчетов, то я не читал их и не достаточно владею темой, поэтому мне сложно высказываться об этом конкретнее.

Но мы, спортсмены, начинаем сомневаться при сдаче проб, что на контейнерах могут появиться царапины, и за этим последует наказание, что тебя могут поймать без того, что ты сдал положительную пробу.

Надеюсь, что мы увидим доказательства, за что наказаны русские, и что мы не услышим, что это были царапины на пробирках.

Если это все же произойдет, я буду ужасно бояться сдавать допинг-тесты», – заключил Бьорндален.

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