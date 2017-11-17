Уле Эйнар Бьорндален: «Я буду бояться сдавать допинг-пробы, если русских отстранили за царапины на пробирках»
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален признался, что будет бояться сдавать тесты на допинг, если выяснится, что российские лыжники были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх только из-за того, что на контейнерах с их пробами были обнаружены царапины.
Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова ранее были дисквалифицированы решением Международного олимпийского комитета (МОК) на основании фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о наличии следов вскрытия на контейнерах с их допинг-пробами, сданными во время Игр-2014 в Сочи.
«Я надеюсь, что решения будут приняты задолго до начала Олимпиады, и атмосфера там будет спокойнее. Спорт этого заслуживает.
Будем надеяться, что они наведут порядок и что накажут тех, кто сдал положительные пробы, а те, кто не сдавал, получат возможность выступать.
Что касается доклада Макларена и двух других отчетов, то я не читал их и не достаточно владею темой, поэтому мне сложно высказываться об этом конкретнее.
Но мы, спортсмены, начинаем сомневаться при сдаче проб, что на контейнерах могут появиться царапины, и за этим последует наказание, что тебя могут поймать без того, что ты сдал положительную пробу.
Надеюсь, что мы увидим доказательства, за что наказаны русские, и что мы не услышим, что это были царапины на пробирках.
Если это все же произойдет, я буду ужасно бояться сдавать допинг-тесты», – заключил Бьорндален.
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