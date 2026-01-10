Фигурист Каррильо выбран знаменосцем сборной Мексики на Олимпиаде-2026
Фигурист Каррильо выбран знаменосцем сборной Мексики на зимней Олимпиаде-2026.
Фигурист Донован Каррильо и горнолыжница Сара Шлэпер выбраны знаменосцами сборной Мексики на зимней Олимпиаде-2026.
Об этом сообщил олимпийский комитет страны. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
В текущем сезоне Каррильо был третьим на олимпийском квалификационном турнире в Пекине, где победил россиянин Петр Гуменник. Горнолыжница Шлэпер в 2025 году занимала 37-е место на чемпионате мира в гигантском слаломе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Олимпийский комитет Мексики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости