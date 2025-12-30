Александр Лакерник: «Лучшим фигуристом 2025 года считаю Илью Малинина»

Лакерник: лучшим фигуристом 2025 года считаю Илью Малинина.

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник назвал американца Илью Малинина лучшим фигуристом 2025 года.

«Лучшим фигуристом 2025 года считаю Илью Малинина. А лучшее событие уходящего года для российского фигурного катания – допуск двух спортсменов на Олимпийские игры.

Лед скользкий. До Олимпиады еще полтора месяца. Поэтому говорить о шансах ребят сложно. Но они должны бороться за высокие места», – сказал Лакерник.