Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет с 31 января по 1 февраля на «Навка Арене»

Стало известно, когда состоится чемпионат России по прыжкам-2026.

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов в 2026 году пройдет с 31 января по 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Соревнования пройдут на «Навка Арене» в Москве.

В 2025 году прыжковый чемпионат проходил в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Чемпионами в личном турнире стали Аделия Петросян, Николай Угожаев, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в командном турнире – коллектив Санкт-Петербурга.