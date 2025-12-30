Александра Трусова: «Благодарю уходящий год за Мишу. Это самое большое чудо, которое случалось в моей жизни – порой я до сих пор прихожу в шок»

Александра Трусова: рождение сына – самое большое чудо в моей жизни.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова назвала рождение ребенка самым большим чудом в своей жизни.

Трусова и ее муж Макар Игнатов стали родителями 6 августа. У них родился сын Михаил.

«Не хочу подводить итоги уходящего года, но мне есть, что сказать 2025 году на прощание. А если точнее, то поблагодарить его.

Благодарю уходящий год за Мишу. Это самое большое чудо, которое случалось в моей жизни – порой я до сих пор прихожу в шок, когда осознаю, что у нас с Макаром есть сын. Смотреть, как Миша растет и развивается, удивительно.

Благодарю уходящий год за свою семью и друзей. Мама и Макар поддерживали меня всю беременность, а после рождения Миши делали все, чтобы дать мне возможность быстро восстановиться. Братья и друзья всегда были рядом, и разделили со мной все трудности и все счастливые моменты.

Благодарю уходящий год за вас, дорогие подписчики. Я всегда знала, что мне есть, с кем поделиться моментами из своей жизни, и вам будет интересно узнать, что у меня нового. Особенно приятно было пообщаться с вами вживую на встречах клуба и мастер-классах, а ваша поддержка на шоу доказывала, что мои усилия для возвращения на лед прошли не зря.

Год вышел по-настоящему классным. Посмотрим, что принесет мне следующий», – написала Трусова в телеграм-канале.

